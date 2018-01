Invicto, São Paulo encara Chapecoense na segunda fase da Copinha

(Foto: Célio Messias/SPFC)

Nesta quinta-feira (11), às 19h30 (horário de Brasília) o São Paulo, que liderou o grupo 10 da Copa SP, vai encarar o segundo colocado do grupo 9: a Chapecoense. O tricolor chega para este confronto invicto e com 100% de aproveitamento. Na última segunda-feira (8) goleou o Ribeirão Preto por 4 a 0 e garantiu o primeiro lugar do grupo.

Já a Chapecoense, passou como segunda colocada do grupo, atrás da Ponte Preta-SP. A equipe voltará a reencontrar o São Paulo na fase mata mata desta competição. Em 2017, as equipes se enfrentaram, e nos pênaltis o Verdão do Oeste conseguiu eliminar o Tricolor Paulista também na segunda fase da competição.

A partida irá acontecer no estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto, enquanto os tricolores chegam invicto, os catarinenses querem repetir o feito do ano passado. De acordo com o diretor de base da Chapecoense, Cezar Dal Piva, a equipe vai chegar forte na decisão: “É a quarta participação nossa na Copinha, aprendemos a disputar essa competição e, após uma grande campanha em 2017, chegamos novamente na segunda fase.”

O São Paulo chega como favorito pelo retrospecto na atual Copinha. Quer uma revanche contra os catarinenses, mas o técnico André Jardine prega respeito e cautela ao adversário: “A Chapecoense tem um grande trabalho na base, com boa campanha no Brasileiro 2017, está no cenário nacional como um dos grandes times formadores. Demos ‘azar’ de já cruzar com um time tão bom tão cedo na competição. Mas buscaremos fazer um grande jogo e fazer uma boa atuação para que possamos chegar à terceira fase”, analisou o treinador.

O clube paulista vai em busca do seu tetracampeonato na copinha. O último título foi em 2010, com as revelações de Casemiro e Lucas Moura, hoje no futebol europeu. Enquanto a Chape, bem mais modesta mas que espera surpreender novamente, na última edição o clube chegou até as quartas de finais da competição.