Gilson Kleina comemora vitória apesar de gramado prejudicado: "Três pontos importantíssimos"

Gilson Kleina comemora vitória da Chape fora de casa pela primeira rodada do catarinense (Foto:Divulgação/ Chapecoense)

Pela primeira rodada do Campeonato Catarinense, fora de casa, a Chapecoense iniciou com o pé direito em busca do terceiro título consecutivo na competição. A vítima da vez foi o Concórdia, no qual foi aplicado o placar de 1 a 0, marcado pelo volante Amaral.

Apesar da atuação discreta de seus comandados, Gilson Kleina, em sua coletiva após o confronto, apontou a importância dos três pontos carimbados no Domingos Lima. Para ele, foi um belo resultado visto o pouco tempo de pré-temporada que tiveram.

Não tínhamos condições de colocar marcação em cima. Tivemos 12 dias de preparação. Iniciamos trabalhos com bola, jogadores chegaram na semana, e tivemos um jogo-treino, pouco de trabalho tático. A grande receita da estreia era manter a base. A equipe se superou. Era importante sair na frente, porque se saísse atrás o desgaste ia ser maior. Estamos felizes de levar três pontos importantíssimos para Chapecó", comemorou.

Quanto a preparação física do início da temporada, técnico avalia que a qualidade dos gramados influencia diretamente na condição de cada atleta, segundo ele, é preciso ter muito cuidado e recuperar seu grupo até domingo (21), quando a Chape vai a campo diante do Inter de Lages.

"Vamos ter que ter cuidado com a recuperação. Um gramado muito pesado. As vezes as pessoas que fazem futebol não se preocupam com a integridade física dos atletas. Estou para dizer que tivemos três lesões sérias hoje, duas deles e uma do Canteros, que se confirmar, perdemos um dos melhores jogadores por causa de um gramado alto, uma grama pesada", disse.

Pela segunda rodada do estadual, na Arena Condá, às 17h deste domingo, o verdão recebe o Inter de Lajes. Para o embate, Gilson garante que será uma partida difícil devido preparação antecipada do rival. O mesmo ainda dá destaque para reunião de recuperação de seus atletas, porém analisa que independente de qualquer alteração, equipe manterá mesma formação.

"É mais um jogo difícil, vem de vitória. Teve uma preparação mais longa. Amanhã temos uma reunião para ver a recuperação, vai ser mais longa. Veremos o diagnóstico da lesão do Canteros. Dentro da estrutura tática é importantíssimo, se não jogar ele, mantemos a estrutura com três volantes, mas muda a forma de jogar, porque são jogadores diferentes", finalizou.