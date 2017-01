Apresentado, Kazim declara admiração antiga pelo Corinthians e promete dedicação total ao clube

Em sua passagem pelo Coritiba, Kazim não conseguiu alcançar o desempenho esperado, mas pretende mudar isso no Corinthians (Foto:Daniel Augusto Júnior/Agência Corinhtians)

Logo em sua apresentação, na última quinta-feira (12), o atacante inglês de cidadania turca Colin Kazim, deu um show de carisma e humanidade para conquistar a torcida corinthiana.

Misturando um pouco do português com sua língua materna, e com o auxilio da esposa brasileira na tradução de algumas palavras, o atacante falou da emoção em defender um grande clube como o Corinthians e de sua imediata identificação com a história do clube.

"É espetacular para mim, jogar aqui é um sonho, em um grande time. O Corinthians é ainda maior. É meu sonho isso, meu pai sonhou com isso porque adora o futebol brasileiro. Eu nasci em Londres, nasci em um lugar ruim, para vir jogar no Corinthians. Nenhuma pessoa pode sonhar com isso. É incrível. Agora é muito importante eu fazer tudo bem. Agora assinei, acabou, é jogar agora. A história é real agora. Estou muito feliz", declarou Kazim.

Filho de imigrantes, Kazin contou ao longo da entrevista sobre sua vida na Inglaterra e comparou a realidade que vivia à de boa parte da torcida do clube que hoje defende.

"Eu conheço essa realidade. Eu jogo futebol há 13 anos, e antes disso, eu não tinha comida, eu não tinha chuteira. Eu não moro na favela, não sou da favela, mas eu entendo tudo. Meu melhor amigo foi preso, meus primos foram presos. Eu entendo gente que não tem o que comer, mas usa o dinheiro para comprar ingresso para ir ao estádio", afirmou.

Aos 31 anos, o atacante já rodou por diversas equipes no exterior. Na Turquia, defendeu os rivais Galatasaray e Fenerbahçe. Passou ainda por Toulouse, da França, Olympiakos, da Grécia, Blackburn, da Inglaterra, Feyenoord, da Holanda, e Celtic, da Escócia. Na última temporada foi contratado pelo Coritiba, onde atuou em 21 partidas, mas não teve grandes aparições. Agora no Corinthians, Kazin assumiu que parte da razão para escolher o clube paulista tem nome: o ídolo, Ronaldo Fenômeno.

"Jogar no time que o Ronaldo jogou é muito bom. Eu nasci em Londres e nunca imaginei jogar no Corinthians, nem em sonho. Agora é jogar. Eu luto muito em campo e tenho característica de jogador do Corinthians. Eu jogo com raça o tempo todo", declarou o jogador.

Sentado ao lado dos dois filhos enquanto conversava com os jornalistas e sem nenhuma timidez, Kazin prometeu dedicação total ao Corinthians, além de agradecer ao Coritiba pela oportunidade que teve no último ano.

"Se eu não jogasse no Coritiba, não viria aqui. Quero falar obrigado ao Coritiba. Aqui é diferente, cheguei aqui há dois dias e tem 50 pessoas trabalhando, tem cinco preparadores, tudo é maior. O campeonato no Brasil para mim é difícil, todo jogo é grande, mais de dez times podem ser campeões. Eu tive proposta da China, Dubai, mas quero aqui. Tenho paixão, coração, tenho tudo para jogar aqui. Eu morro para meu time, eu morro por essa camisa", completou.