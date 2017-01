Em duelo de invictos, Corinthians e Internacional se enfrentam por vaga nas quartas da Copinha

Google Plus

Corinthians e Internacional prometem proporcionar um grande jogo de futebol nas oitavas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com 100% de aproveitamento e as duas melhores campanhas até essa fase, as equipes brigam pela importante classificação nesta segunda-feira (16), às 20h, na Arena Barueri.

O Corinthians será o mandante já que, apesar de ter o mesmo número de pontos do Internacional, o Timãozinho marcou mais gols. A grande novidade, porém, será o local da partida, visto que, apesar de ter atuado em Taubaté até essa fase, terá confronto sediado na Arena Barueri.

O Corinthians é o maior vencedor de Copinha com nove títulos e busca mais um com a forte equipe construída. Já o Inter busca seu quinto título na história e também chega com time forte, já que é um dos cinco clubes invictos no torneio.

Corinthians e Internacional tem grandes destaques para as oitavas

Carlinhos é o principal nome do alvinegro nessa Copinha e promete dar trabalho ao time adversário. O atacante, que é artilheiro da equipe com oito gols e considerado bem versátil, chegou a treinar com os profissionais, mas voltou à base para esse torneio.

Pedrinho é outro grande destaque e chegou no ano passado ao Corinthians, disputando sua primeira Copa São Paulo pelo alvinegro nesta edição. O jogador lidera o ataque e soma três gols e três assistências.

Do lado do Internacional, o goleador Luís Felipe classificou a equipe na última fase e vem jogando bem na Copinha. Luís é um atacante completo, que corre, chuta, cruza e sabe fazer gols, exigindo defesa adversária bem atenta. Outro destaque colorado é o centro-avante André, que também balançou as redes na competição.