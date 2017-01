Finalistas na última Copinha, Corinthians e Flamengo brigam por vaga nas semifinais

Um clássico nacional agitará a Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite desta quinta-feira (19). Em campo às 19h30 na Arena Barueri, os finalistas da última edição do torneio brigam por vaga na semifinal. Corinthians e Flamengo se encaram e, mesmo com desfalques, criam expectativa de jogo duro.

A reedição da grande final da Copinha de 2016 promete grandes emoções. Se de um lado o Timão conseguiu manter dez jogadores do vice-campeonato e ter a melhor campanha até aqui, do outro um rubro-negro renovado tem nova arma contra o adversário. Vinícius Júnior, destaque do Fla, buscará mais uma vez ser importante na classificação.

Diferente do que costuma acontecer na Copa São Paulo, os ingressos para o clássico serão vendidos e o confronto não terá entrada liberada por medida de segurança da Federação Paulista de Futebol. Os torcedores interessados podem comprar na Arena Barueri ou no Parque São Jorge; os preços variam de 20 a 40 reais e incluem dois setores do Corinthians, um do Flamengo e outro misto.

Quem passar de fase avança às semifinais e encara o vencedor de Juventus x Bragantino, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h, na Rua Javari. As equipes têm campanhas surpreendentes e seguem buscando mais na Copinha.

Melhor campanha mostra força alvinegra

O Corinthians terá vida difícil para chegar nas semifinais, mas a equipe alvinegra não se assusta fácil, principalmente pelo forte meio-campo. o volante Guilherme Mantuan é o xerife da defesa e não deixa o ataque adversário encontrar espaços. Além dele, o meia Pedrinho é o destaque corintiano, tendo quatro gols e cinco assistências.

O técnico do Corinthians terá dois problemas, visto que Renan e Carlinhos, artilheiro com nove gols, levaram terceiro cartão amarelo e estão fora por suspensão. Além deles, o time titular deve ser o mesmo.

A equipe paulista vem de vitória diante do Internacional por 3 a 1 e segue com a melhor campanha da Copa São Paulo. Em seis jogos, o time tem 100% de aproveitamento, 23 gols marcados e cinco sofridos.

A equipe alvinegra ainda terá uma vantagem. Atuando na Arena Barueri desde a primeira fase, o Timão já conhece o estádio e gramado, se adaptando melhor ao campo que atuará.

Fla tem desfalques, mas chega embalado

A vitória por 2 a 1 diante do Cruzeiro nas oitavas de final deixou o torcedor rubro-negro com o coração na mão. Depois de sair na frente do placar, o Flamengo levou o empate e, aos 48 minutos do segundo tempo, Vinícius Júnior marcou o gol da classificação.

Após três fases de placares elásticos e goleadas, o Fla encontrou adversário difícil e, mesmo jogando melhor, quase precisou disputar sua vaga nos pênaltis. Contra o time mais eficiente da Copinha até o momento, a equipe sabe que precisará de mais para avançar.

Hugo Moura, Vinícius Souza e Rafael Santos são os principais desfalques do Flamengo, todos titulares no último jogo e suspensos por cartão amarelo. Além deles, Michael se lesionou ainda na primeira fase e não volta ao elenco ainda. Patrick, que sentiu dores no último jogo, deve ficar disponível para Gilmar Popoca.

O Flamengo defende o título da última Copa São Paulo conquistado em cima do próprio Corinthians em 2016 no Estádio do Pacaembu. Desta vez com elenco reformulado, Popoca e companhia tem dura missão de deixar o Fla no lugar mais alto do pódio novamente.