Jogo Corinthians x Santo André ao vivo agora no Campeonato Paulista 2017

A Arena Corinthians será o palco da partida Corinthians x Santo André ao vivo hoje e você acompanha todos os detalhes à partir das 20h pelo horário brasileiro de verão.

O jogo ficará marcado pela apresentação de Jádson ao torcedor alvinegro. Minutos antes da partida, o meia entrará em campo com sua camisa e seu número nas costas.

Fique de olho no Corinthians: Gabriel, volante: mais defensivo, o jogador tem ocupado um setor em falta desde saída de Ralf e vem se encaixando no meio, com desarmes e saídas de jogo precisas.

Fique de olho no Santo André: Dudu, meia: veloz, inteligente e com faro de gol. O jogador anotou gol nesse começo de temporada e chega confiante pra mais uma rodada.

A sequência de vitórias alvinegras tem chamado a atenção e o time promete empenho pra manter a boa fase.

Na estreia, vitória simples contra o São Bento, em Sorocaba, e no meio da semana, duelo traiçoeiro contra a Caldense em Minas Gerais pela Copa do Brasil.

O Timão, em meio à sua bagunça da diretoria e desconfiança, só tomou um gol em 2017 e no primeiro jogo, contra o Vasco. Desde então, um empate e o resto vitórias.

Na rodada passada, o Santo André estreou com empate em casa contra o Ituano, mas jogou adiantado pela terceira rodada contra o RB Brasil e novamente empatou.

De lá pra cá, o time do ABC amargou rebaixamentos, má-fase, mas conseguiu se reerguer e hoje tenta se firmar.

O Santo André quer estragar a festa e visita a nova casa corinthiana após um enorme tempo. O último confronto entre os times foi em 2010, quando Ronaldo tinha a companhia de Roberto Carlos.

Jádson, um dos melhores da equipe na fantástica campanha do hexa em 2015, assinou, foi apresentado ontem para a imprensa e no jogo de logo mais vai saudar a Fiel em Itaquera.

E neste sábado, ele e a torcida terão muito do que comemorar. Antes do jogo, o novo e principal reforço entra em campo pra ser saudado pela Fiel.

Mesmo com enormes problemas administrativos, o futebol do Timão tem surpreendido nas mãos de Fábio Carille, que tenta reconstruir o time e montar uma equipe sólida.

E o maior vencedor do estadual entra em campo com clima de festa. Em Itaquera, o Corinthians recebe o Santo André tentando se manter na boa fase da equipe.

Começo de temporada em 2017 para as equipes brasileiras e o Campeonato Paulista surge com a segunda rodada neste sábado.

Amigo leitor e visitante da VAVEL Brasil, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão Corinthians x Santo André ao vivo online do futebol brasileiro.