Carille confirma Guilherme Arana e anuncia mudanças no time que enfrenta Audax

(Foto: Agência Corinthians)

Nesta sexta-feira o técnico corinthiano Fábio Carille anunciou mudanças na equipe para a próxima partida contra o Audax, neste sábado, às 17 horas, e uma delas é a titularidade da lateral esquerda que ganhou Guilherme Arana. Quem ocupava a posição era Moisés que estava emprestado e retornou essa temporada e com a saída de Uendel para o Internacional, a vaga ficou com o atleta. Arana estava na seleção brasileira sub-20 e agora que voltou para assumir a vaga.

– Processo natural, já que era o substituto imediato e então passa a ser titular. Terá todos os direitos que Uendel e outros titulares tiveram no período – afirmou.

A evolução foi ponto da palestra do treinador, que sempre busca afirmar que o clube está evoluindo e tem de melhorar.

"A gente trabalha para melhorar a cada jogo, se fizermos um jogo bom amanhã e com resultado positivo, a coisa fica melhor para quarta-feira, sei disso. Mas focamos no Audax. O importante é ter o elenco todo à disposição, independente de quem é titular ou não. Mas nós preparamos todos, o espaço está aberto, início de temporada, todos brigando. O ideal é estar dentro de campo e entender o que pedimos”

Moisés recebeu proposta do CSKA, porém o Timão não aceitou. Ele e Arana são quem irão brigar pela latera esquerda durante o ano. O provável time para duelo contra o Audax é Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel; Romero, Camacho, Rodriguinho e Léo Jabá; Kazim.

Hoje também o Presidente Roberto de Andrade concedeu entrevista ao site GloboEsporte.com e falou a respeito do negócio com Drogba, os títulos, as contas e até sobre o patrocinador do rival.

– O Corinthians briga por tudo o que jogar. Qual time você enxerga que é fora de série? Esqueça o dinheiro. Aqui já aconteceu. Tínhamos um elenco de medalhões e não ganhamos nada. Você já viu isso no Santos, no Flamengo, em diversos times. O dinheiro não está associado ao resultado. O Flamengo tem um timaço, mas vamos ver dentro de campo. É um timaço na folha de pagamento. Vamos ver se isso vai se tornar título – afirmou Roberto.

A respeito da patrocinadora do rival, Roberto disse:

– Gostaria de ter o cheque que a Crefisa faz

Também citou o técnico Fábio Carille a respeito de seu trabalho e sobre a declaração de que o comandante ficaria no cargo após a saída de Tite, em 2016.

- Ele é um excelente treinador, é bem relacionado com o grupo, o que é de fundamental importância. Estamos no caminho certo. O que eu falo não significa que tenho de levar para o fim da vida. Por que eu falei que ele tinha de ficar até dezembro ele vai ficar? Se perder 200 jogos tem de ficar? A ideia era essa, mas no meio do caminho achamos que tínhamos de mudar. As decisões não são isoladas minhas. Eu não sou o dono da verdade. A gente conversa com todo mundo. Estamos em busca do melhor para o Corinthians. Não é me satisfazer pessoalmente. Todas as atitudes que tomamos foram em comum acordo com todo mundo.