Resultado e Gols Corinthians 1x1 São Paulo na semifinal do Paulistão 2017

Corinthians empata em 1 a 1 com o São Paulo e está na decisão do Campeonato Paulista.

O 1x1, Lucas Pratto para SP:

Lucas Pratto empata para o São Paulo.



O 1x0 para Corinthians:

49 min: Fim de jogo!

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

41 min: EXPULSO! Thiago Mendes acerta Léo Jabá, recebe o segundo amarelo e o vermelho

38 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Thiago Mendes lança na área para Pratto que bate para empatar o jogo

36 min: Distribuição de amarelos em Itaquera, agora são Jadson e Chavez os amarelados

34 min: Wesley sola Léo Jabá e recebe cartão amarelo

34 min: No Corinthians entra Moisés na vaga de Arana

32 min: Léo Jabá recebe cartão amarelo

31 min: Léo Jabá entra na vaga de Romero

24 min: No São Paulo entra Thomaz no lugar de Cueva

21 min: Clássico pega fogo nesse segundo tempo, jogadores se estranham em campo

16 min: São Paulo vem pra cima em busca do empate

11 min: Outra mudança no São Paulo, entra Chavez no lugar de Gilberto

11 min: No São Paulo entra Luiz Araújo na vaga de Júnior Tavares

6 min: Cartão amarelo para Rodriguinho

5 min: UUUUH! Cueva chuta com perigo e Cássio faz a defesa

3 min: Jogo fica quente e Fagner se estranha com Cueva

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

46 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Jadson bate falta para a área, Jô recebe domina e bate para abrir o placar

45 min: Teremos dois minutos de acréscimos

42 min: Bola cruzada na área do Corinthians e Cássio sai de soco na bola

38 min: UUUUUH! Romero recebe de Rodriguinho e bate, a bola explode na trave

36 min: São Paulo toca no campo de ataque em busca de espaços

31 min: Cueva chuta de fora e Cássio faz boa defesa

24 min: Agora Rodriguinho recebe de Jadson e arrisca de fora, a bola passa perto do gol de Renan Ribeiro

20 min: Rodriguinho cruza na área e Renan fica com a bola

17 min: São Paulo arrisca muito cruzamentos na área em busca do gol

10 min: UUUUH! Falta cobrada na área, Pablo aparece sozinho e manda de nuca para fora

4 min: São Paulo começa melhor na partida

1 min: Wesley levanta a bola na área e a zaga corinthiana afasta o perigo

0 min: Começa o jogo!

Já o São Paulo está escalado com: Renan; Wesley, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes, Cícero e Cueva; Gilberto e Pratto.

O Corinthians vem a campo com: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero e Jô.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL! Hoje teremos o grande jogo entre Corinthians x São Paulo ao vivo para definir o último finalista do Campeonato Paulista 2017.

Transmissão começa às 16h aqui na VAVEL Brasil. Fique aqui conosco até então e acompanhe todos os lances da partida.

Já no banco de reservas do jogo hoje, o Timão conta com uma baixa. Marquinhos Gabriel, que entrou no decorrer da partida na última quarta feira, sentiu um desconforto muscular e fica fora do clássico, além de Giovani Augusto que segue lesionado. Outro que nem sequer foi relacionado é Guilherme. O meia atacante está em processo de negociação com o Atlético Paranaense e deve ser negociado.

A justificativa da comissão técnica para a repetição da escalação da equipe titular nas duas decisões foi a de que não há tempo hábil para se testar escalações diferentes em Corinthians x São Paulo, em jogo dessa magnetude.

E, se as eliminações em casa pesam contra o Corinthians, o retrospecto contra o tricolor é extremamente favorável na Arena. Até agora foram 5 jogos no total. São 4 vitórias e 1 empate.

Entre desfalques e lesões, a equipe alvinegra ainda tem que tomar cuidado com os cartões, para que não se transformem em problemas para o primeiro jogo de uma provável decisão. Fágner, Gabriel, Jô, Romero e Maycon estão pendurados com dois cartões amarelos.

O Timão deve entrar em campo organizado no esquema 4-2-3-1, com a seguinte escalação: Cássio, Fágner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho e Jadson; Romero e Jô.

Teoricamente, a vantagem construída na partida de ida, no Morumbi, é mais tranquila do que a obtida no primeiro jogo em Porto Alegre. Neste domingo, uma derrota por 1 gol de diferença ainda garante a vaga direta para a decisão do Campeonato Paulista, assim como qualquer empate. Uma derrota por 2x0, mesmo placar do jogo de ida, levaria a decisão para as cobranças de pênaltis.

Engana-se quem imagina um time totalmente diferente amanhã, no clássico contra o São Paulo. Apesar da eliminação na quarta feira para o Internacional, nos pênaltis, pela quarta fase da Copa do Brasil, o técnico Fábio Carille optou por manter a escalação e não promover grandes mudanças na equipe.

Dezessete anos se passaram, e novamente um Majestoso na semifinal do Paulistão, apesar de o primeiro jogo ter dado a vitória ao Corinthians, o São Paulo precisa se inspirar em vitórias como a de 2000 para se classificar a final, o time que é conhecido como “o time onde a moeda cai de pé”, já mostrou que tem condições de reverter o placar, só nos resta esperar o domingo.

Após o apito final, a equipe do Morumbi teria que esperar o resultado entre Palmeiras e Santos, que disputavam a outra chave da semifinal, e deu Santos!

A partida Corinthians x São Paulo ao vivo foi pegada, contou com expulsões, pênaltis não marcados. Marcelinho Carioca, autor dos dois gols na primeira partida e Fábio Luciano levaram os cartões vermelhos, Edu marcou os gols que classificariam o São Paulo a final, o dia estava perfeito para os Tricolores.

A grande decisão chegou, Sábado, três de junho de 2000, Morumbi em festa esperando o Majestoso, o Tricolor dominava a partida, o Corinthians estava sem Vampeta, São Paulo sem França, por isso a estrela da noite, foi Edu, que marcou os dois gols da classificação.

Marcos Sena descontou para o Corinthians, que foi com a desvantagem para o segundo gol, era ganhar ou ganhar, o Tricolor dependia apenas de um empate para chegar as finais.

A torcida ia a loucura, França que havia jogado dias antes pela Seleção Brasileira, na Inglaterra se reapresentou ao time as seis da manhã do dia da partida, começou no banco de reservas. A torcida clamava o nome dele, e logo que entrou não passou em branco, deu assistência para os gols de Marcelinho, mandou bola no travessão e assistiu Raí para também mandar a bola na trave.

Era domingo, 28 de maio de 2000, o árbitro marcava início de jogo Corinthians x São Paulo, quem ganhasse avançaria para as finais, e o São Paulo não deixou por menos, bateu o rival por 2 a 1, gols de Marcelinho Paraíba e Marcos Sena que descontou para o adversário.

No Campeonato Paulista em 2000, as mesmas equipes se enfrentaram também por uma semifinal desse mesmo campeonato e o São Paulo levou a melhor, vencendo as duas partidas.

A equipe de Ceni, recém-eliminada da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, está preocupada, já que vencer o Timão na arena é uma tarefa árdua. É necessário vencer por dois gols de diferença, caso o placar termine em 2 a 0 para o São Paulo, a partida irá para os pênaltis.

O Majestoso que acontecerá na tarde deste domingo (23) terá a vantagem para a equipe do Corinthians, já que venceram fora de casa a primeira partida pelo placar de 2 a 0.