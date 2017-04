Campeão paulista pelo Corinthians em 77, Zé Eduardo morre após nove anos de luta contra o câncer

Na semana que marca o primeiro confronto entre Corinthians e Ponte Preta pelas finais do Campeonato Paulista de 2017, a quinta-feira (26) amanheceu um pouco mais triste. Isso porque José Eduardo de Toledo Pereira, mais conhecido por Zé Roberto (63), zagueiro do Timão no título de 1977 sobre a equipe de Campinas faleceu após nove anos lutando contra um tumor ósseo, na cidade de Itu, interior de São Paulo.

Criado nas categorias de base do clube, Zé Eduardo disputou 179 jogos pelo Corinthians entre 1977 e 1980, sendo campeão em duas oportunidades com a camisa do alvinegro. Após levar o terceiro cartão amarelo que o suspendeu da final mais importante da história do clube dando fim ao jejum de 22 anos sem conquistar títulos, teve a chance de sagrar-se campeão estadual sobre a mesma Ponte Preta dois anos depois, em sua segunda conquista pelo Timão.

Em 1980, deixou a capital paulista para transferir-se para o Botafogo. Depois de se aposentar, chegou a tentar a carreira de técnico no Mirassol, mas deixou a nova empreitada profissional ao descobrir o tumor em 2008 para dar início ao tratamento da doença.

"Eu passei o dia inteiro com ele na quinta-feira, e ele não estava bem. Não abria nem o olho. A gente estava muito preocupado", afirmou Wladimir, ex-companheiro de equipe de Zé Roberto dos tempos de Parque São Jorge.

Através de seu site oficial, o Corinthains emitiu uma nota de pesarpelo falecimento do ex-jogador, agradecendo-o pelos feitos conquistados no clube:

O Sport Club Corinthians Paulista informa com pesar o falecimento de Zé Eduardo. O ex-zagueiro defendeu o Timão entre 1974 e 1980, tendo disputado 179 jogos e conquistado dois títulos: os históricos Paulistões de 1977 e de 1979. As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram confirmadas.

O Sport Club Corinthians Paulista deseja força à família neste momento tão difícil. Zé Eduardo, eternamente em nossos corações!