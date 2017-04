Rodriguinho decide, Corinthians atropela Ponte Preta e se aproxima de título paulista

Google Plus

Na tarde deste domingo (30), o Corinthians não tomou conhecimento da Ponte Preta e venceu em pleno Moisés Lucarelli pelo placar de 3 a 0 na partida de ida, válida pela final do Campeonato Paulista 2017. Mesmo fora de casa, o Timão fez excelente partida e ganhou com tranquilidade, praticamente garantindo o título do Paulistão.

Mais uma vez o sistema defensivo foi fundamental para a vitória alvinegra, anulando a ofensivas do ataque pontepretano e dando tranquilidade para o meio campo. Neste cenário, Rodriguinho e Jadson foram protagonistas. O camisa 26 fez ótima exibição garantindo o resultado. No primeiro tempo, Jô ganhou pelo alto e na sequência deu belo passe para Rodriguinho abrir o placar. O camisa 7 recebeu ótimo passe de Romero e rolou de primeira pra entrada de Rodriguinho por dentro da zaga pra tirar e abrir o marcador.

Domínio completamente corinthiano

Mesmo depois do placar aberto, o Timão seguiu dominando as ações da partida. A Ponte tinha a posse de bola, mas pouco fazia contra a defesa corinthiana, que anulava as descidas da Macaca e ainda levava perigo no contra-ataque.

E já na reta final, Rodriguinho teve a chance de ampliar. Arana cruzou pra trás e o meia surgiu livre, na marca do pênalti, mas bateu de primeira por cima do gol.

O primeiro tempo com a vantagem deu enorme tranquilidade ao time da capital, que conseguia ditar o ritmo da partida.

Corinthians atropela e tem a mão na taça

No intervalo, Gilson Kleina fez duas alterações. Artur no lugar de Reynaldo e Renato Cajá na vaga de Jadson, dando mais ofensividade à Macaca. O Corinthians soube aproveitar e em arrancada de Rodriguinho, que avançou pela esquerda, levando toda a defesa e só teve o trabalho de empurrar para Jádson soltar o pé direito e mandar no cantinho de Aranha.

Com grande número de jogadores pendurados, Fábio Carille resolveu poupar Jadson, dando lugar a Clayton. Antes, o treinador já viu o time perder Gabriel e Rodriguinho, tomando o terceiro amarelo e perdendo a partida final.

Erros de passe e dificuldade da armação de jogadas deixaram a Ponte Preta a mercê do Corinthians e aos 34 minutos veio o castigo. Fágner bateu lateral direto para a área, a bola passou por todo mundo até encontrar a cabeça de Rodriguinho, que mais uma vez, balançou as redes do goleiro Aranha.

O Corinthians leva ótima vantagem para sua Arena, podendo perder de até dois gols de diferença. Já a Ponte Preta precisa de um verdadeiro milagre, golear o Timão em seus domínios por quatro gols, ou três tentos para levar a disputa aos penâltis . Os dois times voltam a se encontrar no próximo domingo, às 16h00, na Arena Corinthians.

Fora da decisão

Com oito titulares pendurados, os jogadores corinthianos até tentaram evitar a suspensão, no entanto Rodriguinho e Gabriel receberam o terceiro amarelo e estão fora do jogo decisivo em Itaquera.

Jadriguinho

Após o sucesso da dupla Jadson e Renato Augusto, protagonistas do título brasileiro em 2015, outra dupla ganha destaque em 2017. Jadson e Rodriguinho repetiram as boas atuações e anotaram os gols da vitória no jogo deste domingo.