Cássio admite não ter estudado o Grêmio e ressalta a união do grupo

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O goleiro Cássio foi um dos grandes responsáveis pela vitória do Corinthians por 1 a 0, contra o Grêmio, em partida válida pela décima rodada do Brasileirão. Além de defender um pênalti convertido por Luan, o goleiro protagonizou grandes defesas no decorrer da partida. Após o jogo, na saída da delegação corinthiana, o arqueiro comentou sobre a competitividade que leva a equipe de Fábio Carille ser tão equilibrada.

“Nossas apresentações vem muito bem, hoje veio mais bola que o normal. Consegui ajudar a equipe, mas em outros jogos outros jogadores se destacaram. Acho que é o conjunto do Corinthians, todo mundo tá 100%, a vitória mostra a força do grupo, um vem cobrando o outro", comentou o goleiro.

Aos 38 minutos do segundo tempo, o arqueiro defendeu um pênalti convertido pelo atacante Luan. O goleiro, porém, admitiu que tinha referências sobre como o atacante batia, mas não estudou minuciosamente o histórico do jogador gremista. "Para ser honesto, vinha estudando outros pênaltis e não pegava um. Então não estudei o Luan. Só sabia que ele daria a paradinha. O fato de eu esperar o máximo possível para saber onde ele iria bater foi importante. Esperei e fui feliz com a defesa", disse.

Em ótima fase em 2017, Cássio ainda comentou sobre a possibilidade de voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira, que hoje é comandada por um técnico que o conhece muito bem.

"O Tite me conhece, trabalhei com ele quatro anos e sabe do meu potencial. Agora não é o momento de falar sobre Seleção, é o momento de elogiar o Corinthians. Tenho uma família me ajudando, companheiros, minha noiva. Eu, com a cabeça boa, sei jogar futebol. No momento do pênalti, o Balbuena já veio e disse que eu iria pegar. Isso dá confiança", concluiu o goleiro corintiano.

O Corinthians agora concentra as suas forças para a Copa Sul-Americana. O Timão enfrenta o Patriotas, da Colômbia, na próxima quarta-feira (28), às 21h45, em Tunja. Já pelo Brasileirão, o próximo embate será contra o Botafogo, no próximo domingo (02), às 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo.