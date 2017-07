Resultado Patriotas x Corinthians na Copa Sul-Americana 2017 (1-1)

Esperamos na próxima partida. Um grande abraço.

Encerramos aqui nossa transmissão. Desejamos uma ótima noite e uma grande quinta-feira.

O Corinthians acha o empate e sai da Colômbia com ótimo resultado! Pode empatar até sem gols que avança.

Acabou!

94' INVICTO!!! Balbuena começa a jogada pela meia direita, abre na lateral pra Fagner e foi pra área. O lateral cruzou na medida, e o zagueiro testou na pequena área na bochecha da rede direita.

93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, BALBUENA, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO!

92' Minuto final.

91' Patriotas cadencia o jogo.

90' Mais três de jogo.

89' Romero tenta de voleio e assusta o goleiro colombiano.

88' Jogo fica mais aberto agora.

87' Minutos finais.

86' AMARELO, RODRIGUEZ. Por atrasar o jogo.

85' Corinthians acelera o ritmo. Patriotas se fecha.

84' Fellipe Bastos já arriscou de fora e o goleiro pegou firme.

83' Corinthians em sua pior atuação no ano.

82' MUDA O CORINTHIANS: Camacho sai e entra Fellipe Bastos.

81' CÁSSIO! Falta batida rápida, a bola fica com Mosquera na esquerda e rola pra Rodriguez, que bate de primeira e Cássio faz a defesa!

80' AMARELO, FAGNER. Puxou o rival.

79' Jogo segue sofrível.

78' MUDA O PATRIOTAS: Gomes sai e entra Rodriguez.

77' Gomez fica no chão e não vai continuar no jogo.

76' MUDA O PATRIOTAS: Murillo entra e sai Pretel.

75' Carille colocando o time pro ataque.

74' MUDA O CORINTHIANS: Gabriel sai e entra Clayton.

73' Segue a preguiça corinthiana na Colômbia.

72' Olha.... atuações individuais de dar dó no Corinthians.

71' Mais presente no ataque, Timão começa a assustar.

70' Corinthians tenta subir o time.

69' PERDEU! Moisés entra na linha de fundo, cruza fechado e Kazim não alcança. Na volta, Gabriel testa fraco e o goleiro agradece.

68' Mosquera quase fez um carnaval pela direita. Gabriel afastou.

67' Patriotas sempre querendo cruzamentos.

66' Mais uma falta boba de Moisés. Patriotas domina o jogo mesmo muito fraco.

65' MUDA O CORINTHIANS: Giovanni na vaga de Marquinhos Gabriel.

64' Mosquera cruza e manda direto pra linha de fundo.

63' Patriotas já ouvindo olés.

62' MUDA O PATRIOTAS: Valloyes entra e sai Ibarguen.

61' ESPAAAAAAALMA! Fagner bate por cima da barreira, o goleiro voa e salva o empate!

60' Kazim recebe no pivô, protege e é agarrado. Falta perigosa frontal!

59' Corinthians troca passes e empurra o Patriotas pra zaga.

58' Outro cruzamento de Moisés e outra vez o goleiro pega.

57' Moisés cruza rasteiro e o goleiro cai firme pra pegar.

56' AMARELO, CARRENO. Carrinho pesado em Camacho.

55' Corinthians na pior atuação do ano.

54' Atuação irritante do mistão corinthiano.

53' NA TRAVE! Cruzamento da direita, testada de Carreño e a bola vai fraca no pé da trave esquerda.

52' Romero prende a bola, prende a bola e perde.

51' Gabriel também não consegue fazer uma saída de jogo.

50' Corinthians segue uma enormidade de erros.

49' Kazim sempre recebendo de costas pra zaga.

48' Patriotas sempre forçando bolas altas.

47' Lembrando que Tunja tá mais de 2800 m de altitude.

46' Um golzinho do Corinthians pode dar enorme vantagem pra volta.

45' Sem mudanças, recomeça o jogo.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Vamos ver se na segunda etapa, a equipe brasileira melhora a atuação.

Além disso, peças, como Moisés e Kazim, erram tudo. Corinthians se complicando sozinho.

Um primeiro tempo de assustar. Péssimo. Patriotas é muito fraco, mas Corinthians parece desinteressado.

45' Acabou!

44' Moisés comete falta e Patriotas tem chance de bola na área.

43' Corinthians é um poço de erros.

42' Roballo arrisca de fora e... Meu Deus.

41' ROMERO... Ele recupera no ataque, arranca pela esquerda, entra na área, mas tocou muito mal e perdeu enorme ataque.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Corinthians muito diferente daquele líder do Brasileiro.

38' Defesa corinthiana querendo fortes emoções.

37' Jogo segue num ritmo sofrível.

36' Patriotas todo na defesa.

35' Corinthians monta uma blitz ofensiva.

34' Desde de março, o Corinthians não sabia o que era estar atrás do marcador.

33' PRA FOOOORA! Kazim recebe pelo meio, gira bem, fica livre, bate muito mal, perdendo enorme chance de empatar.

32' Rodriginho e Moisés erram tudo que tentam.

31' AMARELO, IBARGUEN. Por reclamação.

30' Vamos ver se agora o Corinthians acorda.

29' QUE AZAR! Cruzamento da direita, a bola atravessa a área, Gomez recebe no outro lado, chuta cruzado, a bola desvia em Balbuena e mata Cássio.

28' GOOOOOOOOL, GOMEZ, DO PATRIOTAS!

27' Se o Corinthians acelerar um pouquinho, sai da Colômbia classificado.

26' Patriotas se esforça, tenta, mas é muito fraco.

25' Rodriguinho recebe na meia, tem espaço, aberto, arrisca e.... Quase em Bogotá.

24' O Corinthians.... Jesus amado.

23' FINALMENTE! Corinthians chega com facilidade, Kazim encontra Romero na direita e ele arrisca. O goleiro espalmou pro meio da área e a zaga afastou!

22' Olha, sem querer desanimar, mas é um jogo muito fraco.

21' Corinthians troca passes, entra com facilidade, mas erra na chance de finalizar.

20' Corinthians parece não ligar muito para o jogo.

19' Patriotas é mais presente no ataque, mas ainda sem muito perigo.

18' Dá a impressão de que a fragilidade do Patriotas contagiou o Corinthians.

17' Patriotas sempre procurando pontas e cruzamento. Sem segredo.

16' Kazim ainda não deu sequencia aos ataques.

15' Timão chega bem com Moisés, mas Romero é travado na área.

14' Gomes recebe na linha de fundo, cruza forte e a bola atravessa a área corinthiana.

13' Moisés errando tudo que tenta. Começo tenebroso.

12' Corinthians erra muitos passes. Time muito lento.

11' Romero mete uma caneta, toma um tapa e fica no chão. Jogo parado.

10' Patriotas tenta se impor, Corinthians erra e o jogo fica chato.

9' Vazquez escorrega e dá de peito no joelho do Balbuena. Atendimento ao colombiano.

8' Começo bem sonolento na Colômbia.

7' Kazim tem sua camisa rasgada e já precisou de "atendimento".

6' Carreño recebe na esquerda, vai cruzar e.... tiro de meta.

5' Mosquera arriscou de muito longe e facilitou pra zaga corinthiana.

4' Torcida colombiana bem animada nesse começo.

3' Rodriguinho já tenta primeira arrancada pelo meio, mas erra passe na esquerda.

2' Buzinas das arquibancadas incomodam que acompanha o jogo.

1' Gramado parece muito bom. Estádio simpático em Tunja.

0' Tá valendo!

Vai começar na Colômbia!

Patriotas todo de vermelho com detalhes verdes e brancos.

Corinthians com uniforme principal. Camisa branca, calção preto e meias brancas.

A bola já vai rolar.

Preparações finais das duas equipes. É a primeira partida da segunda fase.

Times se cumprimentam, fazem todo aquele protocolo antes da bola rolar.

Hino Nacional da Colômbia.

Hino Nacional Brasileiro.

Equipes entram em campo para o protocolo inicial.

Patriotas perdeu na ida contra o Everton, devolveu na volta, venceu nos pênaltis e agora encara o Timão.

Corinthians vem de classificação contra a poderosa Universidad de Chile com duas vitórias com autoridade.

Caso passe, Corinthians terá Independiente x Racing / Huracán x Libertad - Fuerza Amarilla x Santa Fe.

Noite fria, mas agradável na Colômbia.

Patriotas com Villete, Pretel, Arboleda, Cabezas e Niko Carreño; Larry Vásquez, Robayo, Mosquera, Omar Vázquez e Gómez; Ibargüen.

Corinthians com Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Moisés; Gabriel, Camacho, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Ángel Romero; Kazim.

Equipes escaladas.

O público é baixo. Time jovem e com torcida pequena.

Não há alambrado pra separar o torcedor do gramado. Bem interessante e diferente na América do Sul.

Vale gol fora de casa nessa fase. É o primeiro duelo e a segunda partida será na Arena Corinthians, em Itaquera.

Equipes aquecem no gramado do estádio em Tunja. Uma longa viagem e um jogo bem simpático na Colômbia.

Seja bem-vindo, caro leitor da VAVEL Brasil. Nesta noite, o Corinthians visita o desconhecido Patriotas, na Colômbia. Acompanhe conosco à partir das 21h, no horário de Brasília o jogo.

La Independência é o simpático palco da partida de logo mais.

Fique de olho: Edson Vasques, meia: Forte fisicamente, presente em todo o campo, é o motor da equipe colombiana.

Fique de olho: Romero, atacante: O paraguaio é um misto de amor e ódio e é o maior artilheiro da Arena Corinthians.

Buscando manter a boa fase, o Corinthians enfrenta o Patriotas-COL, nesta quarta-feira (28), às 21h45, em Tunja, na Colômbia. A equipe brasileira, que é líder do Campeonato Brasileiro, irá enfrentar uma equipe pouco conhecida no Brasil. O Patriotas foi o 11º colocado no Campeonato Colombiano.

Já o Patriotas-COL passou pelo Everton-CHI, uma derrota fora de casa por 1 a 0 e uma vitória em casa por 1 a 0 e garantiu a vaga nos pênaltis por 4 a 3.

Na primeira fase, o Corinthians passou pela Universidad de Chile, com duas vitórias (2 a 0 na ida e 2 a 1 na volta).

Kazim entrou em campo no final do confronto com o Bahia e saiu incomodado com os gols perdidos diante do tricolor baiano.

O Timão ficará em Paipa e só subirá os 2.800 metros para treinar em Tunja, no reconhecimento do estádio Independência e na hora do jogo.

Outra mudança deverá acontecer na lateral esquerda, Guilherme Arana vai dar lugar à Moisés, mas ficará no banco, diferente dos outros poupados, que nem viajaram para a Colômbia.

O técnico Fábio Carille resolveu dar um descanso à Jadson, Jô e Maycon, para essas vagas devem entrar Marquinhos Gabriel, Kazim e Camacho.

O confronto será em Tunja, 130 quilômetros de Bogotá e não há voos diretos do Brasil.

A diferença é que foi jogador e ídolo do clube, teve que encerrar a carreira por conta de uma lesão no joelho, mas conseguiu levar o time à elite colombiana.

No comando da equipe, Diego Andrés Corredor tem 35 anos e tem uma carreira muito parecida com Fábio Carille, começou como interino, e foi efetivado no começo deste ano.

Além do estádio que tem lugar para 21 mil pessoas, por ser um time novo, a torcida ainda não é grande e, portanto, não conta com grande pressão das arquibancadas. Por outro lado, a altitude de 2800 metros é uma aliada à equipe colombiana.

O time tem apenas dois jogos em competições internacionais, contra o Everton-CHI, uma derrota e uma vitória.

Na elite colombiana desde 2011, o time foi apenas o 11º e não passou para o mata-mata do Campeonato Colombiano.

O Patriotas-COL disputa a primeira competição fora da Colômbia, com apenas 14 anos de fundação.

Enquanto o seu adversário no Patriotas x Corinthians ao vivo hoje já venceu a Libertadores, o Mundial de Clubes e tem uma história cheia de competições internacionais.

