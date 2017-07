Imprensa internacional repercute vitória do "imbatível" Corinthians

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

A vitória com autoridade do Corinthians sobre o maior rival Palmeiras no Allianz Parque foi destaque internacional na mídia esportiva. Além de vencer o Palestra por 2 a 0, o Timão quebrou uma invencibilidade de quase um ano sem derrotas do rival em seu estádio. A vitória pode significar incríveis onze pontos de vantagem para o vice-líder, caso Flamengo e Grêmio empatem.

Mundo Deportivo, Jornal AS, Sport, Conmebol e até mesmo no site chinês Xinhua (em sua versão em espanhol) repercutiram a vitória do "imbatível" Corinthians. Confira abaixo as manchetes de alguns lugares pelo mundo.

Líder invicto, com 90% de aproveitamento, apenas quatro pontos perdidos e sem saber o que é levar gol desde a vitória contra o São Paulo (3 a 2 em Itaquera), o Timão ainda ostenta o número de 27 partidas sem derrotas, uma das maiores de toda a história centenária do clube.

E com enorme vantagem no topo da tabela que o Timão vai entrar em campo novamente no próximo sábado (15) para enfrentar o Atlético-PR, na Arena Corinthians, em Itaquera. Para esse jogo, o técnico Fábio Carille não contará com Arana e Rodriguinho, suspensos, além de ter dúvida sobre Pablo, após sentir um problema na coxa direita e preocupa a comissão alvinegra.

