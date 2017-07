Corinthians confirma lesão de Pablo e zagueiro se afasta por seis semanas

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O zagueiro Pablo teve lesão confirmada após realizar exames na tarde de sexta-feira (21), e ficará fora de campo por até seis semanas. Após ficar de fora do empate contra o Atlético-PR em casa, o jogador voltou aos gramados contra o Avaí, em Florianópolis, mas foi substituído ainda no início da partida.

Com os exames, foi diagnosticada lesão moderada no bíceps da coxa direita, e o tratamento irá durar cerca de 45 dias, e fará o zagueiro desfalcar o Corinthians em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro, e também pela Sul-Americana.

"É uma lesão moderada, não é uma lesão muito pequena. Possivelmente demorará umas seis semanas de tratamento, porque é uma ruptura de fibra muscular no músculo bíceps da coxa, que é um músculo importante da região posterior da coxa. Fica muito próximo ao joelho, então tem um cuidado específico no tratamento", declarou o médico Júlio Stancati em entrevista coletiva.

O jogador já havia realizado um tratamento em outra lesão que o deixou de fora do jogo contra o Altético-PR, porém, a lesão que o tirou da partida contra o Avaí é outra, e que não foi causada por uma possível volta precipitada aos gramados.

"São coisas diferentes. Houve uma contratura em outro músculo, o semitendíneo da coxa. Aquela era uma contratura leve, ele foi tratado e estava bem, mas teve a infelicidade agora de ter lesão em outro músculo, em outra região. A lesão agora é bem embaixo, teremos que ter mais tempo de tratamento e cautela", explicou o médico do Corinthians.

Com a lesão de Pablo, o Corinthians intensifica sua busca por outro zagueiro, também não podendo contar com Vilson, lesionado, estão a disposição Pedro Henrique e Léo Santos, além do titular Balbuena. O técnico Fábio Carille já havia dito que o único reforço que tinha interesse, justamente pela necessidade que encontrava no elenco.

O Corinthians terá a ausência de Pablo, de Jadson e de Marquinhos Gabriel na próxima rodada. O camisa 10, com lesão na costela, e o camisa 31, suspenso, são problemas para duelo contra o Fluminense, neste domingo (23), no Maracanã. O Timão lidera com seis pontos de vantagem, mas só conquistou dois dos últimos seis pontos disputados.