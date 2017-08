⁠⁠⁠⁠⁠Carille despista euforia: 'Vou começar a fazer conta faltando dez rodadas'

Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

O Corinthians venceu o Atlético-MG por 2 a 0 com gols de Jô e Rodriguinho nesta quarta-feira (2) no Mineirão, em Belo Horizonte. Com a vitória, o Timão segue líder do Campeonato Brasileiro, o técnico Fabio Carille comentou sobre a impressionante campanha e seus números, com 44 pontos igualando a melhor campanha da história de um time num turno de pontos corridos desde 2006, e somando mais uma partida na lista de 34 jogos sem perder, e com um número mais impressionante ainda: 28 jogos sem levar gols.

"A campanha me surpreende, lá atrás eu ouvi muito, que ganhamos o Paulistão mas iríamos ficar em 10º, mas eu acreditava que poderia ser melhor, mas não como está agora. Estamos muito felizes, acreditando cada vez mais, fortalecendo o grupo pra terminarmos o turno agora no sábado e nos prepararmos pra um grande 2º turno" disse o técnico.

Após substituições por lesões, Carille também falou sobre a recuperação de jogadores, e que prefere não tentar algo "diferente" para não prejudicar o físico de seus atletas.

"Quem jogou ontem e segunda não foi pro campo, se cuidando pra que hoje entrasse em campo na melhor condição e será assim pro jogo do Sport, não tem o que treinar. As vezes você quer levar pro campo pra fazer algo e acaba desgastando os atletas", conta o técnico.

Sobre a filosofia de "jogo a jogo" que Carille e os jogadores do Corinthians vêm falando durante a campanha, o técnico conta que questionou os atletas sobre o método que preferiam, adotando o que neste ano vem sendo destaque em sua gestão.

"Desde o primeiro jogo do ano passei isso pro grupo, 'vamos fazer de 3 em 3 jogos um objetivo uma média de pontos pra que a gente depois possa nos cobrar, ou vamos de jogo a jogo?' o Cássio já tinha conversado com os atletas e decidimos que vamos de jogo a jogo. Vou começar a fazer contas faltando 10 rodadas, que aí direciona e já sabemos bem onde podemos chegar", declarou o comandante.

Mesmo com vitórias e números incríveis, Carille mostra foco para o próximo e último jogo do 1º turno do Campeonato Brasileiro, visando terminar de uma forma boa, para motivar a sequência do grupo.

"Mais um jogo aí, mais uma decisão, é assim que a gente tá tratando todos os jogos, e vamos tratar assim até o final. Passando essa rodada são 60 pontos em disputa, é muita coisa, claro que temos uma gordura mas temos que continuar trabalhando pra fazer de tudo pra que isso não diminua", encerrou Carille.