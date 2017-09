Em má fase, Corinthians recebe embalado Vasco na Arena Itaquera

ÁRBITRO: Elmo Alves Resende Cunha - GO (CBF); auxiliado por: Fabricio Vilarinho da Silva - GO (FIFA) e Christian Passos Sorence - GO (CBF).

Em sua pior fase no Campeonato Brasileiro de 2017, o Corinthians recebe o Vasco da Gama neste domingo (17), na Arena Itaquera, em uma das rivalidades que mais cresceram nos últimos anos, principalmente com a luta pelo Brasileiro de 2012, vencida pelo Timão. Para a partida, que revela dois extremos de ambientes, ambos os treinadores deverão propor mudanças nas suas equipes.

Ainda líder, com 50 pontos ganhos, mas vindo de duas derrotas consecutivas, uma delas para o Atlético-GO, lanterna do campeonato, além de outra, para o Vitória, que ocupa lugar na zona de rebaixamento, o Corinthians almeja urgentemente melhorar de momento na competição, e para isso terá de medir forças com o Vasco, oitavo colocado, com 31 pontos, e que vem de dois triunfos, contra Fluminense e Grêmio, equipes importantes e que disputam posições na metade de cima da classificação. O Grêmio, segundo colocado, inclusive é quem mais ameaça o alvinegro paulista na luta pelo caneco de 2017.

Um quadro goiano, comandado por Elmo Alves Resende Cunha, comandará a partida. Fabricio Vilarinho da Silva e Christian Passos Sorence fecham o trio. Eduardo de Aquino Valadão e Osimar Moreira Silva Junior completam o time.

Carille confirma Camacho entre os titulares

O treinador corintiano Fábio Carille, confirmou no treinamento preparatório, na manhã deste sábado, no CT da equipe, a presença do volante Camacho entre os titulares contra o Vasco da Gama. Ele deverá atuar na vaga de Gabriel, que suspenso, ficará de fora do duelo.

Outras ausências garantidas na equipe serão o atacante Clayson, suspenso, o volante Paulo Roberto, que se queixa de dores na perna direita, além dos já conhecidos desfalques, Léo Santos, Vilson, Pedrinho e Danilo, que seguem fora.

Outra novidade na equipe de Itaquera é o retorno da promessa do clube, o lateral esquerdo Guilherme Arana, que volta à equipe depois da ausência em quatro jogos, período destacado para tratamento de uma lesão muscular na coxa direita.

O trabalho em campo na tarde deste sábado foi divido em três partes. Primeiro, com apenas uma equipe em campo, Carille propôs um trabalho tático. Posicionando Camacho como primeiro volante, ao lado de Maycon, que sairia mais. Depois, num trabalho de bola parada, Jadson e Maycon cobraram faltas e escanteios, e Camacho assumiu posição próxima a meia-lua, na sobra. Por fim, a orientação sobre bolas aéreas contra o Timão veio em forma de treinamento exaustivo com todo o sistema defensivo.

Zé Ricardo não confirma equipe titular mas pede cautela diante do líder

Na manhã desta sexta-feira (15), o Vasco praticamente finalizou sua preparação para o duelo diante do Corinthians. Neste sábado, a equipe apenas trabalhou levemente com bola, antes de embarcar para São Paulo, local da partida.

No trabalho técnico, Zé Ricardo observou Escudero e Bruno Paulista, volantes que brigam por vaga no meio, com a suspensão de Wellington. Outro nome possível para a vaga é o do lateral Gilberto, mas que segue indefinido pelo treinador, que prefere tratar do assunto sem confirmar.

Em relação ao time que venceu o Grêmio no último sábado, deverão ocorrer duas mudanças. Após cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, Jean está de volta, porém, sem Wellington, a equipe terá de sofrer com mais uma alteração. Neste ponto entra o nome de Gilberto, que já atuou como volante na Fiorentina, e é sabido pelo treinador que o lateral tem a capacidade de jogar compondo o meio campo.

“Conversei com ele, vi vídeos. Tem muita força. Vamos aproveitar o bom momento do Madson também. Gilberto tem força, não é definitivo, afinal seria a primeira oportunidade dele nesta posição em um jogo difícil. Vamos definir, até a hora do jogo. Testamos outras opções também”, comentou, citando Escudero e Bruno.

Sobre a atual fase do próximo adversário, Zé fez questão de deixar clara a sua preocupação. Para o comandante vascaíno, mesmo com os maus resultados, o Timão segue perigoso, ainda mais dentro de sua casa.

“As alternâncias acontecem, é normal. O Corinthians oscilou pouco dentro do campeonato, continua forte. Não conseguiram vencer nas últimas rodadas, mas o time ainda continua equilibrado, dando poucas oportunidades, espaços, poucas chances aos adversários. Estamos concentrados”, finalizou o treinador.