Após vitória polêmica, Carille pede mais fair play para 'melhoria no futebol'

(Foto: Agência Corinthians)

A tarde deste domingo foi marcada com mais três pontos para a equipe do Corinthians, que derrotou o Vasco pelo placar mínimo de um a zero, com um gol bastante polêmico do atacante Jô. Na coletiva após a partida, o técnico Fábio Carille preferiu manter a calma e procurou não se empolgar com a volta ao caminho da vitória.

– O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Lembrando que o Grêmio perdeu em casa para Avaí e Chapecoense, nós perdemos aqui para Vitória e Atlético-GO. A gente tem que ter calma. Claro que é uma grande vantagem, mas continuo dizendo: tem muita coisa para acontecer.

A próxima partida do Timão é pela Copa Sul Americana, contra o Racing. No jogo de ida, em Itaquera, a partida terminou empatada em 1 a 1 e a vantagem pertence ao time argentino. O jogo da volta acontecerá nesta quarta-feira. O treinador quer usar todas as peças que tem disponível e não irá poupar.

– Vou colocar aquilo de melhor junto com o departamento médico. Vi alguns jogadores hoje colocando a mão na perna. Vamos esperar a apresentação de amanhã, mas vou colocar o que tiver de melhor. O Corinthians tem que pensar nas duas possibilidades sim – afirmou.

Também, o comandante comentou sobre a partida contra o Vasco, citando os jogos anteriores que a equipe sofreu derrotas e gols que a defesa não esteve acostumada a sofrer no primeiro turno.

– Se pegar os gols que tomamos recentemente, foram de erros com a gente tentando jogar. Temos que tentar buscar a área do adversário, mas concentrados para quando perdermos a bola. E fizemos isso hoje.

Sobre o polêmico gol de Jô, Carille comentou e pediu mais fair play no futebol.

- Existe e, para a melhoria do futebol, isso tem que existir cada vez mais. Tem muita gente em dúvida. Vi gente balançando a cabeça dizendo que a bola já estava dentro... Vi gente achando que a bola não tinha entrado.... Olha a dúvida que existe no lance! Como o Jô poderia saber se a bola estava dentro? Tem lances e tem lances... Daqui do banco, naquele pênalti contra o Botafogo do Arana fora da área, se tivesse visto, eu teria falado. São lances difíceis – explicou o técnico corintiano, que também citou outro erro grave da arbitragem neste Brasileirão, só que contra Jô, que teve um gol mal anulado contra o Flamengo, em julho.

A equipe alvinegra abriu dez pontos em relação ao Grêmio, vice colocado no Brasileiro. Na próxima rodada, o Timão tem o clássico contra o São Paulo, no Morumbi.