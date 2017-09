Após gesto polêmico no Majestoso, Gabriel é denunciado pelo STJD

Google Plus

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

No último dia 20, Racing e Corinthians se enfrentaram pelo jogo de volta das oitavas da Sul-Americana. A partida, que culminou na eliminação do Corinthians, não acabou naquela noite de quarta-feira, já que a Conmebol denunciou quatro atletas corinthianos em virtude de confusões e marcações durante o duelo pelo torneio internacional. Foram eles: Rodriguinho, Walter, Marciel e Kazim e as situações dos mesmos são distintas.

O meia foi denunciado por “jogo brusco grave”, pois Rodriguinho entrou e com um minuto e 30 segundos cometeu uma dividida gravíssima e foi expulso. O goleiro Walter foi enquadrado em “insulto ao árbitro” por usar de palavras de baixo calão. O atacante Kazim e o volante Marciel, que atuou como lateral-esquerdo, foram acusados de “conduta violenta” pois os mesmos se envolveram em agressões com os adversários após o término da partida.

Todas as denúncias tendem a ser de grande significativa para o time, pois podem ser baixas na próxima competição continental que o clube disputar. Atualmente o Corinthians briga por vaga na Libertadores da América e nos casos de Kazim e Marciel a perda de jogos pode ser de quatro partidas sem os atletas.

Outro que foi expulso, além do camisa 26, foi o centroavante Jô, que levou segundo amarelo. Porém, o jogador não foi denunciado. O Corinthians apresentará um recurso até a próxima sexta-feira, que é o período disponível pela Conmebol. O advogado do clube, João Zanforlin, acredita que o cumprimento da pena deve ser somente na competição em questão e não afetará em outras disputas continentais.

Pelo Campeonato Brasileiro, a situação também é controversa com relação a denúncias. O volante Gabriel, no último jogo, contra o São Paulo, fez um gesto obsceno e também foi denunciado pelo STJD, enquadrado no artigo 258: “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. A pena pode ser de um a seis jogos.

Gabriel pediu desculpas em entrevista pós-jogo e Carille prometeu um “puxão de orelhas”

– É um menino bom. Se ele fez isso mesmo, vamos ter uma conversa – disse o treinador do Corinthians, antes do pedido de desculpas.

O volante, no entanto, não deve ser problema para o próximo jogo, domingo (01) contra o Cruzeiro, em pleno Mineirão. A equipe alvinegra lidera o Brasileiro com dez pontos de vantagem para o vice, Santos.