Corinthians recebe alta proposta por Jô e centroavante é vendido para futebol japonês

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

A tarde desta sexta-feira trouxe notícias para o Corinthians. O clube acertou a venda do centroavante Jô, que foi artilheiro do clube na temporada e no Campeonato Brasileiro. Chegou ao clube com custo zero e foi vendido por 40 milhões de reais para o time japonês Nagoya Campus. O time possui 100% dos direitos pelo atleta.

O atacante, de 30 anos, demonstrou aos empresários a vontade de ficar no clube e jogar a Libertadores em 2018. As sondagens do continente asiático aconteceram antes, por parte de clube chinês e agora quem investiu foi o Japão. O alto valor foi dito como irrecusável tanto pelo atleta como pelo clube.

Já são três perdas do clube campeão Brasileiro e Paulista de 2017: o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que foi para o Sevilla, o zagueiro Pablo, que por muito tempo especulou-se que renovaria e agora o centroavante Jô. Reforços como Tréllez e Renê Junior estão próximos de chegar assim como outros atletas são especulados.

A história de Jô com o Corinthians começou em 2000 na base e depois quando iniciou no profissional no ano de 2003 conquistando o Campeonato Brasileiro em 2005 no time que figurava Carlitos Tevez, um dos ídolos da história do clube. Sua saída se deu para o CSKA e assim passando por oito equipes antes de retornar ao clube que o revelou. Só nesse ano atuou em sessenta e quatro partidas anotando 25 gols. Ao todo no Timão são 180 jogos e 43 gols.

Para substituir o centroavante nomes estão sendo especulados. O jogador do Vitória, Trellez, já acena como bem encaminhado com o time. Outro que já acertou para o setor ofensivo é Júnior Dutra, porém o técnico Fábio Carille já manifestou usar o atleta mais aberto pela beirada do campo. Abre-se uma variedade de nomes para a posição de camisa 9 no clube e com o dinheiro recebido na venda, reforços podem aparecer no Corinthians.