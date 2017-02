Deivid fala em convicção após vencer a primeira com o Criciúma

Google Plus

Na noite desta quinta-feira (02), o Criciúma venceu o Brusque fora de casa pelo placar de 4 a 0. A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Catarinense de 2017.Alex Maranhão, Adalgiso Pitbull, Diego Giaretta e Andrew marcaram os gols da partida.

Essa foi a primeira vitória de Deivid sob o comando do Criciúma. O treinador não fez grandes mudanças em seu time mesmo após as duas derrotas anteriores. Ao final da partida Deivid destacou a importância de ter uma convicção de trabalho.

“Estou Feliz. Tudo o que treinamos no nosso dia a dia deu certo hoje. O futebol é confiança. Não adianta mudar o time quando algo não da certo, temos que ter confiança. Fizemos uma grande partida hoje, procuramos não dar espaços para o adversário e encaixamos o nosso jogo”, disse Deivid.

Após a derrota em casa diante do Avaí na estreia do Campeonaro Catarinense, a torcida chegou a vaiar o treinador, mas Deivid diz estar tranquilo. “É apenas o início da temporada”:

“Não me sinto pressionado. Foi apenas o segundo jogo da temporada. O ano está apenas começando, temos quatro competições pela frente. Perder, empatar e ganhar faz parte do futebol, o importante é manter a convicção. No futebol não existe justiça, jogamos contra o Avaí o jogo todo em cima, mas não conseguimos a vitória. Temos que trabalhar e colocar em prática o que treinamos durante a semana”, falou o treinador.

O criciúma volta a campo no próximo domingo (5). O Tigre vai receber o Joinville no estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela terceira rodada do campeonato estadual. Deivid espera um time concentrado para o clássico.

“Clássico é clássico, cada time tem 50 % de chances de vencer. Temos é que treinar bem durante a semana e entrar concentrados como entramos hoje. Esperamos estar em uma boa tarde e fazer o nosso jogo”, declarou o treinador.