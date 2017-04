Apresentado no Criciúma, Paulinho mira acesso à Série A: “Não pode ser diferente”

Paulinho, de 27 anos, vai para a segunda passagem pelo clube catarinense | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Primeiro reforço do Criciúma para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o meio-campista Paulinho, de 27 anos, foi apresentado oficialmente no Centro de Treinamentos do clube na tarde de quarta-feira (26). O atleta, que firmou vínculo até o fim da temporada, já passou pela equipe catarinense em 2015 e estava disputando o Paulistão pelo Mirassol. Ele já treinava com o restante do elenco há uma semana.

“Sabendo da grandeza do Criciúma, recebi uma ligação do (técnico) Deivid e da direção, sabendo do projeto e da ambição do clube de conquistar o acesso e do trabalho feito, isso pesou na decisão. O grupo é muito bom e isso resultou em uma boa escolha”, explicou Paulinho, em entrevista coletiva.

Para o restante da temporada, apenas a Série B resta ao time catarinense, tendo em vista que já encerrou participação no Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e na Copa da Primeira Liga. “Nosso pensamento não pode ser diferente a não ser buscar o acesso. A camisa do Criciúma é grande e acredito que temos de ter o mesmo pensamento e objetivo de conquistar o acesso. Nós vamos brigar até o final para dar alegria ao torcedor”, projetou o novo reforço.

A estreia na competição será no próximo dia 13 de maio, diante do Santa Cruz, às 16h30, no estádio Heriberto Hülse. Na visão de Paulinho, somar os pontos em casa é fundamental para conquistar o acesso. “Temos que estrear com o pé direito, ainda mais jogando em casa”, afirmou.

Depois de Paulinho, o Criciúma confirmou outro reforço: o meia-atacante Erick Flores, de 27 anos. Ele estava no Boa Vista e também ficará até o término da Série B deste ano. O atleta chegou na terça-feira ao Sul do Estado e já está treinando com o elenco.

O clube ainda vive a expectativa de anunciar nesta semana a chegada do atacante Zé Roberto. Ele estava emprestado ao Mirassol, mas pertence ao Bahia. O que causa impasse na negociação é que ele tem vínculo até metade do ano com o clube de Salvador e há dúvida se amplia contrato e vem por empréstimo ao Tigre ou se rescinde com o tricolor baiano e vem em definitivo para Santa Catarina.

Outro jogador no radar criciumense e bem encaminhado é o volante Jocinei, do CRB. Ele está apalavrado com o clube e deve ser anunciado oficialmente ao término do Campeonato Alagoano.