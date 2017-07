Empatados em pontos, Criciúma e Goiás se enfrentam em Santa Catarina

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 14ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE B, DISPUTADA NO ESTÁDIO HERIBERTO HÜLSE, CRICIÚMA (SC)

A seis pontos do G4, mas a quatro da zona de rebaixamento, Criciúma e Goiás definirão qual briga darão mais atenção nesta sexta-feira (14), no estádio Heriberto Hülse, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois times estão empatados com 17 pontos, sendo que o Esmeraldino leva vantagem nos critérios de desempate, ocupando a 10ª colocação, enquanto o Tigre vem três posições depois.

Ambos os times não vêm de bons resultados na rodada de terça-feira (11). O Criciúma, mesmo jogando em casa, empatou por 1 a 1 com o Paysandu, resultado que frustrou o torcedor após empate em Porto Alegre no sábado (8), diante do Inter. Já o Goiás foi derrotado pelo vice-líder Guarani, em Campinas, por 2 a 1.

A partida marcará ainda o reencontro dos catarinenses com o técnico Sílvio Criciúma. Ex-zagueiro de sucesso no clube, o profissional, que chegou a ser auxiliar e treinador da equipe, viverá a experiência de estar do lado oposto do time carvoeiro. Será a primeira vez que enfrentará o tricolor como técnico.

Winck com três desfalques

O Criciúma do técnico Luiz Carlos Winck, invicto há oito rodadas, iniciará o jogo com três mexidas na formação inicial em comparação ao empate com o Paysandu, todas elas por suspensão. O lateral-direito Diogo Mateus, o volante Barreto e o atacante Silvinho receberam o terceiro cartão amarelo contra o Paysandu e serão substituídos por Maicon Silva, Jocinei e Alex Maranhão, respectivamente.

Fabinho Alves, que era uma opção a Silvinho, sequer foi relacionado. O atleta sentiu dores musculares e não poderá jogar, a exemplo de Caio Rangel, que é titular no ataque, mas vai para o terceiro jogo fora devido ao fato de o contrato de renovação de empréstimo ainda não ter sido registrado no Boletim Informativo Diário da CBF.

Titular na defesa do Criciúma, o zagueiro Edson Borges projetou o confronto e espera encontrar o Goiás jogando na defesa. “O Paysandu veio muito fechado, com uma proposta de sair nos contra-ataques, dificultou bastante nossas entradas, principalmente pelo meio. Sabemos que temos que rodar mais a bola, acertar mais os passes, porque o Goiás vai ter mais ou menos a mesma proposta. Está sendo assim a Série B, quem joga fora, fica mais fechado, joga mais no contra-ataque e acho que não vai ser diferente. O índice de passes tem de ser melhor para infiltrarmos mais e fazer o time adversário sair mais”, analisou o defensor, em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (13).

Uma novidade está na lista de relacionados: Moisés, atacante contratado recentemente junto ao Hercílio Luz. O atleta já está há praticamente três semanas treinando com o elenco, mas só agora foi relacionado pois estava se recondicionando fisicamente.

Esmeraldino com desfalques e dúvidas na escalação

O Goiás já está em Santa Catarina desde a noite de quarta-feira (12). Na quinta-feira (13), um último treinamento para finalizar a preparação. Para o confronto, o técnico Sílvio Criciúma não terá à disposição os volantes Pedro Bambu e Victor Bolt, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O lateral-direito Tony, que não participou do jogo em Campinas, contra o Guarani, se juntou a delegação e deve ser o substituto de Bambu, que vinha atuando improvisado. Na vaga de Bolt, a escolha deve ser Elyeser.

Sílvio ainda alimenta dúvidas na formação: Jean Carlos ou Andrezinho no meio-campo e Michael ou Gustavo no ataque. Ao site oficial do clube esmeraldino, o treinador afirmou que a equipe precisa jogar com inteligência em Santa Catarina. “Certamente o Criciúma terá seu momento de pressão, aí temos que resistir bem. Quando tivermos nosso momento de superioridade, temos que fazer a diferença dentro do jogo para conseguir nossa vitória”, destacou.