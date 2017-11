Beto Campos confirma escalação do Criciúma e pede atenção contra Boa Esporte

Partida será realizada nesta terça (6), às 19h15, no Heriberto Hülse | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma

O ingresso de Lucão no ataque será a única alteração que o técnico Beto Campos fará na formação do Criciúma para enfrentar o Boa Esporte no estádio Heriberto Hülse, nesta terça (7), às 19h15, pela 34ª rodada da Série B. O centroavante, que fez o gol carvoeiro no empate por 1 a 1 diante do Goiás, na rodada anterior, entra no lugar de Moisés, que retorna ao banco de reservas.

As outras novidades são as manutenções de Diogo Mateus na lateral-direita e Douglas Moreira no meio de campo, fazendo com que Maicon Silva e Ricardinho, que voltam de suspensão no empate com o esmeraldino, fiquem como opção.

Para a partida diante dos mineiros, o Tigre terá na formação inicial Luiz; Diogo Mateus, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Douglas Moreira, João Henrique e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão.

“Para esse jogo, prevejo muita dificuldade. O Boa vem de dois jogos em casa, um empate e uma derrota, está com 40 pontos, brigando para fugir do rebaixamento”, analisou Beto Campos.

O técnico frisou ainda a preocupação com a forma que o time tem se comportado nas primeiras etapas dos jogos. Ele entende que algumas derrotas surgiram em função de inícios ruins de partidas. “Precisamos fazer um jogo de muita atenção, dentro do que estamos treinando e do que voltamos a fazer principalmente no último jogo, com atenção desde o começo”, enfatizou Beto.

Em 10º lugar, com 43 pontos, o Criciúma tenta afastar de vez o fantasma do rebaixamento, já que o CRB, primeiro time dentro da zona de queda, tem 39. O Boa, a exemplo do Tigre, tenta se livrar do descenso e ocupa a 14ª colocação, com 40 pontos.

Atletas relacionados:

Goleiros: Edson e Luiz

Laterais: Chico, Diogo Mateus e Maicon Silva

Zagueiros: Diego Giaretta, Edson Borges, Ianson, Nino e Raphael Silva

Volantes: Barreto, Douglas Moreira, Jocinei e Ricardinho

Meias: Alex Maranhão, Jeferson e João Henrique

Atacantes: Andrew, Caio Rangel, Kalil, Lucão, Moisés e Silvinho