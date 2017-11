Criciúma perde quatro titulares para enfrentar o ABC

Tigre soma 46 pontos e ocupa a 9ª colocação | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Tranquilo na Série B após chegar aos 46 pontos na tabela de classificação, o Criciúma embarcou na madrugada desta quinta-feira (9) para Natal, onde enfrenta o praticamente rebaixado ABC. Entretanto, apesar de aliviados pela manutenção na segunda divisão, o técnico Beto Campos perdeu jogadores importantes para a partida de sexta (10), no Frasqueirão, a partir das 21h30.

O desfalque conhecido desde terça-feira (7), na vitória por 2 a 0 sobre o Boa Esporte, é o volante Barreto, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Entretanto, o departamento médico carvoeiro vetou também as presenças do goleiro Luiz, do zagueiro Edson Borges e do atacante Silvinho, todos com dores musculares.

Apesar de não ter havido tempo para treinamento, três substitutos são dados como certos: Edson no lugar de Luiz, Nino na vaga de Edson Borges e Ricardinho na posição de Barreto. Os dois primeiros são considerados substitutos naturais, enquanto o terceiro entrou na última partida exatamente no lugar do atleta suspenso.

A dúvida acaba ficando para o ataque. Caio Rangel e Moisés são as opções para ingressar no time na vaga de Silvinho. Com isso, o Criciúma deve ir a campo com Edson; Diogo Mateus, Raphael Silva, Nino e Diego Giaretta; Ricardinho, Douglas Moreira, João Henrique e Alex Maranhão; Caio Rangel (Moisés) e Lucão.

“É fazer um jogo seguro, saber que vamos lá para somar pontos. Se não der para vencer, vamos tentar voltar de lá com um ponto”, projetou o lateral esquerdo improvisado Diego Giaretta.

Atletas relacionados:

Goleiros: Edson e Vinicius

Laterais: Diogo Mateus e Maicon Silva

Zagueiros: Diego Giaretta, Ianson, Nino e Raphael Silva

Volantes: Douglas Moreira, Jocinei e Ricardinho

Meias: Alex Maranhão e João Henrique

Atacantes: Andrew, Caio Rangel, Kalil, Lucão e Moisés