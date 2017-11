Volante Jean Mangabeira será uma das novidades no último jogo do Criciúma em 2017

Atleta de 20 anos fará a primeira partida na Série B em 2017 | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C./Arquivo

Uma das caras novas do Criciúma para a última partida do ano, na sexta (24), às 19h15, contra o Brasil, em Pelotas (RS), será Jean Mangabeira. O volante de apenas 20 anos ganhará do técnico interino Grizzo a primeira oportunidade no Campeonato Brasileiro da Série B, ingressando no time na vaga de Alex Maranhão, que solicitou dispensa alegando problemas particulares.

“Fiquei muito feliz. Pessoalmente, é um jogo muito importante. Sabemos que não tive muitas oportunidades, mas independentemente de ser a última partida, tenho de mostrar meu trabalho e voltar ano que vem com a moral acima”, admitiu o atleta.

Formado no próprio Criciúma, Jean já possui quatro jogos como profissional - dois em 2016 e dois neste ano, todos pelo Campeonato Catarinense. A nova oportunidade que está recebendo é encarada como uma chance de ouro visando a continuação no time principal em 2018.

“Todos os garotos que sobem da base precisam de oportunidade e estou tendo essa oportunidade, tenho que agarrar com garras, fazer um ótimo jogo e, no ano que vem, dar meu melhor e ajudar a equipe”, afirmou Jean.

Além do volante, outra novidade será o atacante Kalil, esse já mais rodado no time principal. Ele ingressa no time na vaga de Lucão, que também pediu para não jogar diante do Brasil.

Em treinamento realizado no CT na manhã desta terça-feira (21), Grizzo indicou que deverá mandar a campo Luiz; Carlos Eduardo, Raphael Silva, Nino e Diego Giaretta; Barreto, Jean Mangabeira, Douglas Moreira e João Henrique; Andrew e Kalil.

O lateral-direito Maicon Silva, o volante Jocinei, o meia Caíque e o atacante Caio Rangel foram outros que pediram para não jogar na sexta, já que nenhum deles ficará no clube em 2018. Com dores musculares, o zagueiro Édson Borges também não joga.

Nesta quarta-feira (22), às 9h30, ocorre nova atividade no CT do clube visando a partida diante do Xavante.