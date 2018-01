Treinador do Criciúma, Lisca lamenta derrota no clássico: "Tivemos chances"

(Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma EC)

O Criciúma começou o Campeonato Catarinense com derrota de 1 a 0 fora de casa para o Figueirense. Lisca, comandante da equipe interiorana, informou que com o desempenho que a equipe teve dentro de campo, o grupo deveria ter saído de campo com pontuação.

"O de pior foi o resultado. Pelo que foi o jogo, pelo que produzi, era para sair com um ponto. Tivemos chances, alguns contra-ataques que não completamos. Estamos chateados, porque não merecíamos perder. Erramos, tomamos um contra-ataque bobo. Depois perdemos o Barreto e complica sempre ficar com um a menos. O aproveitamento na área foi baixo, então precisamos melhorar isso e cuidar para não nos expormos, especialmente nas beiradas.", afirmou o folclórico treinador.

Lisca ainda ressaltou o pouco tempo de preparo que o grupo teve: "Tivemos 17 dias de treinamento e, claro, não é o ideal. Mas vamos colocar o trabalho à prova sem muito tempo de preparação, mas é um trabalho de todos e vamos minimizar isso, acelerar o processo para deixar uma boa base para a sequência da temporada."

A próxima disputa do Criciúma será contra o Concórdia, na segunda rodada do estadual, marcada para as 17h de domingo, no Heriberto Hülse. As duas equipes perderem por 1 a 0 na estreia do Catarinense 2018.