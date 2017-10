Fluminense x Avaí AO VIVO online pelo Brasileirão 2017

Google Plus

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Fluminense x Avaí ao vivo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A bola rola às 17h (de Brasília), no Maracanã.

Sem Douglas, fica a expectativa se Abel Braga mantém Wendel barrado ou se o jogador volta a ser titular.

Para o duelo contra o Avaí, o Fluminense não terá Lucas e Douglas, ambos cumprem suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

No primeiro turno, em Florianópolis, o Fluminense venceu o Avaí com facilidade por 3 a 0.

O Fluminense não sabe o que é vencer há seis rodadas. A última foi contra o Atlético-MG, por 2 a 1, também no Maracanã.

Com os resultados da noite de sábado, o Fluminense começa a rodada dentro da zona do rebaixamento. Porém, uma vitória diante do Avaí leva o Tricolor para até a 11ª posição. Confronto direto importante.