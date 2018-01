Copinha VAVEL: o que esperar do Fortaleza na Copa SP de 2018

Tricolor é o atual campeão cearense Sub-20 | Foto: Divulgação/Fortaleza

Começa na próxima terça-feira (2) a 49ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o primeiro torneio a nível nacional do ano, que conta com 128 clubes dos mais diversos lugares do Brasil, incluindo o Fortaleza, que tem a expectativa de ter uma campanha melhor que as recentes.

O tricolor do Pici está no Grupo 19 da competição, ao lado do Volta Redonda-RJ, Estanciano-SE e Itapirense-SP, o dono da casa. Os jogos acontecerão na cidade de Itapira, que fica a 173km da capital São Paulo. O Leão faz sua estreia na quinta-feira (4), às 21h (horário de Brasília), contra os cariocas do Volta Redonda.

Com várias mudanças no corpo técnico, como a chegada do preparador de goleiros Paulo Santiago, que era dos profissionais, e de Emerson Santana, que foi preparador físico do rival Ceará em 2015 e 2016, espera-se uma atitude mais "vencedora" do Fortaleza, que não passa da primeira fase da competição desde 2013, quando foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de finais.

Vale lembrar que a melhor campanha do Fortaleza, que já eliminou gigantes como Flamengo e Corinthians em jogos de mata-mata na Copinha, foi em 2008, quando a equipe chegou até as quartas de finais, mas acabou sendo eliminado pelo Rio Branco-SP.

Claro que as expectativas não chegam a ponto de chegar tão longe assim, mas todos esperam uma campanha boa e sólida de uma equipe que foi campeão cearense Sub-20 e nas semifinais da última Copa do Nordestde da mesma categoria, com essa mesma base, que tem como destaque o goleiro Kennedy, lateral-direito Berg e o meia Gustavo.

Confira os 21 convocados para a convocação

Goleiros: Kennedy e Célio

Laterais: Berg, Laerth, Dico e Talisson

Zagueiros: Zanatti, Samuel, Matheus Sena e Diguinho

Volantes: Iago, Wilker e André

Meias: Gustavo, Rogério, Victor Félix, Santos e Isaac

Atacantes: Mateus Felipe, Bruno e Wedney

Time base: Kennedy; Berg, Samuel, Zanatti (Diguinho) e Laerth; Iago, Wilker, Gustavo e Santos; Mateus Felipe e Bruno.