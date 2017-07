Com portões fechados, Londrina bate Goiás no Serra Dourada

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 15ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, SENDO DISPUTADO NO ESTÁDIO SERRA DOURADA, EM GOIÂNIA (GO).

Na noite desta terça-feira (18), o Goiás recebeu o Londrina, no estádio Serra Dourada, em jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube mandante ampliou a má fase e acabou superado pelo Tubarão, indigesto visitante na competição. Carlos Henrique, de cabeça, marcou o gol único da vitória dos paranaenses.

O estádio Serra Dourada não recebeu público por conta da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), decorrente da briga entre os torcedores no clássico diante do Vila Nova. Foi apenas o primeiro dos cinco jogos dos quais o Goiás jogará com os portões fechados.

O Londrina, que vinha de um empate com Boa Esporte em casa, voltou a vencer, e completou a quarta partida sem derrotas. Com 23 pontos, na sexta colocação, o Tubarão receberá o lanterna Náutico, no próximo sábado (22), no Estádio do Café, às 16h30. Com o empate entre Juventude e CRB, o Alviceleste está a um ponto do G-4.

Com a terceira derrota seguida na Série B, o Goiás está em queda livre na tabela. O Esmeraldino ocupa a 15ª colocação, estando apenas um ponto a frente do Figueirense, time que abre a zona de rebaixamento, com 16 pontos. O clube goiano volta a campo na próxima sexta-feira (21), quando enfrenta o Ceará, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Goiás começa melhor, mas pouco ameaça e termina a primeira etapa levando sustos

O time da casa mostrou o cartão de visitas logo cedo. Aos cinco minutos, Tony recebeu de Toró em boas condições pelo lado esquerdo do campo, se livrou da marcação, entrou na área e finalizou no canto para uma boa defesa do goleiro César. Mas foi apenas isso.

Com as duas equipes se estudando bastante, o jogo perdeu a intensidade, e voltou a esquentar apenas no final da primeira etapa, quando o Londrina resolveu arriscar. No minuto 35, Ayrton recebeu no lado direito, cortou para o meio-campo e chutou rasteiro, no canto goleiro Marcelo Rangel.

Uma nova investida do time do Paraná aconteceu no minuto seguinte, com Rafael Gava aproveitando a sobra após cobrança de escanteio, mas a zaga do Goiás afastou. Os jogadores de ambos os times foram para o intervalo comemorando a boa partida no setor defensivo, mas reconheceram que pouco produziram.

Insistência do Londrina é premiada com gol de Carlos Henrique

Aproveitando os erros na troca de passes do time da casa, o Londrina passou a dominar o meio-campo, tendo mais posse de bola e controlando as ações. Mas quem quase saiu na frente, no entanto, foi o Goiás. Na jogada iniciada com uma falta cobrada por Tiago Luís, Pedro Bambu chutou em cima do goleiro César, aos oito minutos do segundo tempo.

O Londrina jogava com a tranquilidade de quem não perdia há três jogos. Melhor organizado em campo, as jogadas do Tubarão fluíam com mais facilidade. Aos 24, em uma boa trama pelo lado direito, Rafael Gava, dentro da área, chutou a bola cruzada por Reginaldo. O goleiro Marcelo Rangel, ex-Londrina, fez a defesa em cima da linha. Os paranaenses pediram o gol, mas o árbitro Vinicius Gonçalves deu seguimento ao jogo.

Jonatas Belusso, artilheiro da Série B com nove gols, teve uma boa chance para tirar o zero do marcador. O atacante entrou com a bola dominada dentro da área, chutou em direção ao gol, e a bola foi na rede pelo lado de fora.

Mesmo jogando em casa, o Goiás não ameaçava a meta alviceleste. Então o time comandado por Claudio Tencati continuou pressionando o Verde em busca do primeiro tento. E aos 37 minutos, após cruzamento de Jardel, Carlos Henrique cabeceou com estilo, marcando o único gol no Serra Dourada, dando a vitória ao Londrina, a quarta fora de casa na Segundona.