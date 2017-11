Goiás faz proposta por Bérgson, artilheiro do Paysandu na Série B

Pensando em 2018, Goiás faz proposta para atacante Bérgson. (Foto: Fernando Torres/Paysandu)

O Goiás não está totalmente livre do risco de rebaixamento para a Série C, mas a diretoria esmeraldina já está planejando o ano de 2018. Mesmo sem um diretor de futebol, o presidente Marcelo Almeida e o treinador Hélio dos Anjos, estudam alguns nomes de jogadores que podem fazer parte do elenco na próxima temporada.

Um dos jogadores que o Goiás está interessado e já fez até proposta para o atleta é o atacante Bérgson, do Paysandu. Ele tem sido destaque do time paraense na Série B de 2017 com nove gols marcados. O Verdão tem a concorrência de outros clubes que querem o atleta, incluindo o próprio Papão, que tem interesse em renovar com o jogador.

Bérgson também já recebeu uma proposta do futebol coreano, mas a tendência é que o atleta espere para ouvir uma proposta do Paysandu, e depois irá analisar propostas de outras equipes. Apesar disso, a diretoria do Goiás parece otimista em um desfecho positivo da negociação.

Além de Bérgson, a diretoria do Goiás estuda a contratação do zagueiro Eduardo Brock, do Paraná, e do lateral Ruan, do Boa Esporte. O único jogador acertado com o Verdão até o momento é o goleiro Marcos, que veio do Atlético-GO. Ele assinou um pré-contrato com o Verdão por três temporadas.

A renovação com jogadores também viraram pauta para o Goiás nos últimos dias. A diretoria já conversa com o lateral-esquerdo Carlinhos e o zagueiro Alex Alves para renovarem seus contratos visando a próxima temporada.