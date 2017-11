Oeste e Goiás encerram Série B com empate na Arena Barueri

Oeste e Goiás fizeram um jogo típico de "compadres", na Série B. Sem objetivos para cumprir na competição, os dois times ficaram no empate por 1 a 1 na Arena Barueri, com gols marcados por Raphael Luz, pelo lado do time paulista, e Rezende, pelo lado dos goianos. A partida foi a última das duas equipes na temporada.

O empate não fez muita diferença na vida do Oeste. A equipe fez até uma boa temporada e lutou pelo acesso, mas os adversários foram mais eficientes e o time de Barueri terminou na 6ª colocação com 59 pontos. Em 38 jogos, foram catorze vitórias, dezessete empates e sete derrotas.

Já o Goiás, terminou mais uma temporada melancólica em sua história. A pior de todas se formos considerar os números. Em 2016, o Verdão terminou na 13ª colocação com 50 pontos ganhos, e em 2017, terminou na 14ª colocação com 45 pontos. Foram doze vitórias, nove empates e dezessete derrotas. A equipe só foi se livrar do rebaixamento para a Série C na penúltima rodada, quando o Luverdense caiu após empatar com o Guarani.

Poucas chances e sem compromisso na partida entre as duas equipes

As duas equipes já não tinham mais objetivos a cumprir na Série B e com isso, o jogo estava leve e as duas equipes mais soltas em busca dos gols. Logo no primeiro lance de perigo do jogo, Michael ganhou a bola livre na frente do goleiro André Dias, mas se adiantou demais e não conseguiu finalizar.

A outra grande chance também veio do Goiás e novamente com Michael, se infiltrando pelos lados do campo e jogando com muita individualidade, mas a finalização de cabeça após o cruzamento de Jeferson foi pela linha de fundo. O goleiro do time paulista ficou parado no lance.

O Goiás seguia finalizando mais do que a equipe da casa e Victor Bolt quase marcou em finalização de fora da área. A bola raspou a trave. O Oeste ganhou força nos minutos finais da primeira etapa e começou a criar oportunidades com Mazinho e Gabriel Vasconcelos.

O jogo ainda teve tempo pra uma dividida dura entre Pedro Bambu e Gabriel Vasconcelos. O jogador esmeraldino acabou levando a pior e saiu com o braço machucado, tendo que ser atendido em campo. A partida com pouco público, terminou o primeiro tempo sem gols.

Oeste marca em vacilo esmeraldino, mas Rezende empata no fim do jogo

O Oeste precisava mudar a postura para a etapa final e colocou dois jogadores em campo para deixar a equipe mais ofensiva: Danielzinho e Henrique. Os resultados começaram a aparecer e o lateral Jeferson, que estava figurando no ataque do Goiás, teve que recuar para ajudar a marcação.

O Goiás precisava se arriscar mais. Jeferson então, resolveu fazer a jogada fluir. Ele deu um belo chapéu no jogador do Oeste, tocou para Carlos, que deixou para Michael empurrar para a rede, mas o atacante esmeraldino estava em posição irregular.

A partida estava bem controlada, até que um lance mudou tudo. Victor Bolt errou o passe e entregou a bola para Mazinho, que saiu na cara do gol e chutou em cima de Marcelo Rangel. No rebote, Raphael Luz chutou para o gol e marcou: 1x0.

Depois da falha bizarra, Bolt foi substituído, mas o Oeste seguiu no ataque. Mazinho armou a jogada, tabelou com Raphael Luz, mas na hora da finalização, acabou errando a cabeçada. Danielzinho não aproveitou a sobra.

O jogo ia se caminhando para os minutos finais e o Goiás pressionava o Oeste a todo vapor em busca do empate. Ele veio no último lance do jogo quando Rezende pegou a bola na entrada da área e bateu forte no alto do goleiro André Dias, decretando o empate: 1x1. A partida terminou e a temporada para as duas equipes se encerrou junto.