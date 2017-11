Goiás anuncia Túlio Lustosa como diretor de futebol e confirma Harlei como assessor do presidente

Túlio Lustosa e Harlei Menezes são anunciados no Goiás. (Foto: Divulgação/Goiás E.C)

O Goiás deu mais um passo para seu planejamento visando a temporada de 2018. Em pronunciamento com a imprensa nessa terça-feira (28), o presidente Marcelo Almeida anunciou o ex-jogador Túlio Lustosa, mais conhecido como "Túlio Guerreiro", para a direção de futebol da equipe esmeraldina.

Túlio irá participar do planejamento e da montagem do elenco para a próxima temporada ao lado do treinador Hélio dos Anjos, que inclusive, já acertou com alguns atletas e iniciou conversas com outros jogadores com o aval do presidente esmeraldino. O objetivo do clube é montar uma equipe com menos jogadores que da atual temporada e que seja competitiva, para que possa voltar o clube á Série A do Brasileirão.

A outra novidade no clube é também de um velho conhecido: Harlei Menezes está de volta ao Goiás. Depois de ter sido diretor de futebol do clube por duas oportunidades (2015 e 2017), o ex-goleiro e ídolo esmeraldino agora retorna com a função de assessor do presidente Marcelo Almeida, e o ajudará a tomar decisões importantes para 2018.

Apesar da empolgação e da confiança do novo presidente esmeraldino, que deve ser aclamado no dia 18 de dezembro, a torcida do Goiás não tem mostrado muita empatia com os nomes anunciados, principalmente com a volta de Harlei pela terceira vez desde que se aposentou dos gramados.

Em 2018, o Goiás irá jogar o Campeonato Goiano, a Copa do Brasil e o Brasileirão da Série B. Será o terceiro ano seguido em que o Verdão terá que encarar na segunda divisão nacional desde a sua queda em 2015.