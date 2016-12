Vitinho não dá pistas sobre seu futuro, mas destaca: “Ficaria no Inter com o maior prazer”

Vitinho foi um dos destaques do Internacional na temporada (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Na noite desta quarta-feira (28), no Rio de Janeiro, o Estádio do Maracanã foi palco para mais uma edição do Jogo das Estrelas, organizado por Zico, ex-atleta do Flamengo e Seleção Brasileira. Entre muitas personalidades do futebol, quem marcou presença foi Vitinho, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Internacional. O contrato de empréstimo do jogador de 23 anos com a equipe colorada se encerra no final deste ano, depois disso, Vitinho retornará ao CSKA, da Rússia, com quem tem vínculo até 2018.

“Até agora meu empresário não me apresentou nada de concreto. Meu contrato acabou e não teve conversa nenhuma por enquanto, a princípio, vou jogar no CSKA. Até a apresentação vou estar de férias esperando uma confirmação”, afirmou o atleta.

Vitinho foi um dos principais nomes do Internacional no ano. O camisa 11 marcou 14 gols e deu 9 assistências. Apesar do fim de temporada trágica, que culminou no rebaixamento do clube, o jogador não descartou jogar a Série B do Brasileirão caso fosse necessário.

“A oportunidade que o Inter me deu foi especial, fiquei muito feliz por tudo, pelo que a torcida fez por mim, em pedir a renovação para eu ficar, e isso mostrou que gostaram de mim. Por lá eu dei o meu melhor. Acabamos caindo, mas tenho muito carinho e ficaria com o maior prazer”, revelou.

Destino rubro-negro?

Um dos principais candidatos a contar com Vitinho para 2017 é o Flamengo. O clube rubro-negro teria feito contato com o atleta, que em entrevista ao repórter Juliano Lima, da Fox Sports, declarou amor ao time da Gávea.

"Recebi uma sondagem do Flamengo, mas ainda não tem nada definido. Estou curtindo as férias. Quando tiver algo, meu empresário vai falar e vamos conversar. Mas seria uma honra jogar no Flamengo, clube do coração", afirmou o atacante, que no Jogo das Estrelas não marcou gols, mas deu duas assistências enquanto esteve em campo.