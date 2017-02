Internacional sofre gols de contra-ataque e perde para Novo Hamburgo no Beira-Rio

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Ao que parece, o 2017 do Internacional será de muita dificuldade. É verdade que a temporada está somente começando, é também verdade que o forte calor feito em Porto Alegre nesta tarde de sábado (4) era escaldante, mas os hostis 33° marcados nos termômetros da cidade, jogavam e maltratavam ambas as equipes.

A equipe de Antônio Carlos Zago segue sem vencer neste Campeonato Gaúcho. Após empatar fora de casa na estreia, contra a equipe do Veranópolis, desta vez o tropeço aconteceu dentro de casa, no estádio Beira-Rio, contra a equipe do Novo Hamburgo. Em dois contra-ataques fulminantes, ainda no primeiro tempo a equipe do Vale dos Sinos marcou com Preto e Jardel. Já no segundo tempo de partida, assistiu Nico López marcar o gol de desconto da equipe Colorada no placar final de 2 a 1 aos anilados.

Surpresas na escalação

A expectativa era de que o retorno de D'Alessandro ao estádio Beira-Rio fosse coroado com uma grande apresentação coletiva e principalmente, com a equipe do Internacional conquistando a sua primeira vitória no campeonato, porém, as surpresas na partida disputada no Beira-Rio, começaram logo na escalação. Após grande atuação diante a equipe do Brasil de Pelotas e ter recebido elogios, imprensa e torcedores davam como praticamente certa a escalação do meio-campista Charles, preterido por Fernando Bob na escalação inicial da partida.

Aquela monotonia vista no ano passado e recorrente nos primeiros amistosos desta temporada, mais uma vez esteve presente na equipe do Internacional durante a primeira etapa de partida. Somente aos dez minutos de jogo, o Inter disparou o primeiro e único chute em direçao ao gol do Novo Hamburgo. O Inter até manteve a posse de bola, trocou passes, mas a falta de intensidade e penetração, fizeram com que o time não produzisse e nem perto do gol adversário conseguise chegar.

O marasmo colorado atingiu também D'Alessandro, aos 41 minutos de jogo, o argentino bobeu e perdeu a bola no meio-campo, em velocidade o contra-ataque do time anilado foi construído e Preto abriu o marcador. O que estava ruim, ficou ainda pior, quando em mais uma disparada de grande velocidade, João Paulo achou Jardel, que ficou cara a cara com Danilo Fernandes e não perdoou, 2 a 0 para a equipe do Vale dos Sinos.

As vaias que já aconteciam e eram direcionadas individualmente para Fernando Bob, foi o único som ouvido após o apito do árbitro ao finalizar os primeiros 45 minutos de partida, desta vez para toda a equipe.

As mudanças que fazem diferença

Existe um termo e talvez até mesmo ditado muitas vezes utilizados para justificar atitudes de treinadores. Escalou mal e de forma equivocada a equipe, para mexer bem e obter melhor êxito. Foi isso que aconteceu neste sábado no Beira-Rio.

Com 2 a 0 adversos no placar, Zago voltou do intervalo com Charles e Andrigo, nos lugares de Fernando Bob e Diego, respectivamente. A personalidade, coragem e maestria de Charles parecem ter exterminado marcação frouxa no meio-campo, defesa exposta e ataque improdutivo. O que parecia tão óbvio nos momentos que antecediam a partida, se confirmaram apenas na segunda etapa. Logo aos nove minutos de jogo, o Inter já mostrou uma nova cara, Uendel recebeu grande passe de Nico López, passou por dois jogadores e obrigou que o goleiro Matheus Kerstner operasse grande milagre.

Mais um contra-ataque assustou os colorados presentes no estádio, o camisa 9 João Paulo até chegou balançar as redes, mas estava em posição irregular e teve o gol anulado. Com as modificações, o Inter já mostrava certa melhoria, mas somente com a entrada de Junio, no lugar de Ceará, a equipe alvirrubra conseguiu agredir mais e levar perigo ao adversário. No primeiro lance, Junio fez grande jogada pela direita, puxou para o meio e soltou uma bomba com a perna esquerda, que bateu em Nico López e saiu pela linha de fundo.

Na sequência, o gol. Aos 25 minutos, em troca de passes, Uendel já dentro da area, achou Nico López que somente precisou desviar com a perna direita para dentro do gol. O Inter até pressionava com cruzamentos e em bolas paradas, mas nem mesmo Danilo Fernandes, que foi à area nos minutos finais em cobrança de escanteio, foi capaz de salvar o Colorado da derrota.

Mas acabou assim, os erros cometidos na primeira etapa e a boa atuação do Novo Hamburgo, fizeram com que após sete anos a equipe do Vale dos Sinos, voltasse a vencer o Internacional.