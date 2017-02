Jogo Passo Fundo x Inter AO VIVO hoje no Campeonato Gaúcho 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 6ª RODADA, DISPUTADA NO VERMELHÃO DA SERRA, EM PASSO FUNDO, ÀS 17H00 DO DOMINGO (19)

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Fique ligado em todos os lances do jogo entre Passo Fundo x Internacional ao vivo às 17h, partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho 2017.

O jogo será disputado no domingo (19), às 17h no estádio Vermelhão da Serra, Passo Fundo/RS. Fique Conosco!

O Internacional deve poupar alguns jogadores para essa partida Passo Fundo x Inter ao vivo hoje.

Neris e Klaus, realizaram exames e não tiveram lesões constatadas, mas por apresentarem dores musculares, estão fora da partida. Após o último treinamento realizado por Antônio Carlos Zago, foi divulgada a lista de relacionados para a partida. Alemão, Uendel, Rodrigo Dourado e D'Alessandro serão desfalques certos no Colorado.

"Atuando em casa, nós temos que mudar um pouco nossa maneira de jogar, porque temos ambições contra o Inter. Se lá contra o Grêmio a gente queria neutralizá-los, tentando um empate pelo menos, aqui não. Aqui teremos que buscar a vitória a todo custo. Mas claro, sabendo e respeitando a qualidade do Inter", declarou o treinador do Passo Fundo.

Comandada por Paulo Porto, a equipe da casa vem de derrota pelo Grêmio, na Arena, quando tinha por objetivo arrancar no mínimo um empate. Buscando uma crescente na tabela e a segunda vitória no campeonato, o time de Paulo Porto acredita que para vencer o Internacional, será necessária uma mudança de postura da equipe.

Passo Fundo x Internacional ao vivo

Porém, o Internacional ainda não venceu pelo Campeonato Gaúcho. Em três rodadas foram dois empates e uma derrota. O Time busca diante do Passo Fundo sua primeira vitória na competição.

O Internacional vem de uma classificação na Copa do Brasil. Na última quarta-feira (15), o Colorado venceu o Princesa do Solimões pelo placar de 2 a 0. O time comandado por Antônio Carlos Zago está com um aproveitamento de 100% na Primeira Liga. Dois jogos e duas vitórias.

Passo Fundo e Internacional não estão bem dentro da competição estadual. No momento o clube do interior ocupa a 9ª colocação, já o Colorado é apenas o 10º.