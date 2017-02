Inter lamenta novo empate e Ernando dispara: "Precisa mais atitude para conseguir vitórias"

Fonte: Internacional/Divulgação

O começo da temporada de 2017 não vem sendo nada animador para o torcedor colorado, já são quatro jogos sem vencer pelo Campeonato Gaúcho, o pior começo dos últimos 12 anos. Ontem (19), a vitória escapou aos 48 minutos do segundo tempo, quando Eduardo Henrique acabou marcando contra o segundo gol do Passo Fundo e deu números finais a partida.

Quando o árbitro da partida encerrou a partida ocorreu uma cena muito repetida em 2016, os jogadores simplesmente extenuados caiam no centro do gramado, enquanto alguns tentavam explicar o revés. Foi uma noite cheia de explicações por parte de várias pessoas ligadas ao Internacional, Danilo Fernandes falou sobre o gol de empate e a pressão do clube por vitórias:

"Não estamos vencendo com erros nossos, isso não pode acontecer. Temos que começar a vencer para ontem! A gente toma um gol desses (contra no fim do jogo) e não pode. Temos que se concentrar nos pequenos detalhes. Não estamos ganhando por isso. E a gente tem que ganhar para ontem... Pode ter certeza de que se a gente estiver bem concentrado não toma esses gols. Uma bola que nosso jogador vai tirar. Você não está esperando que ele vá cabecear para trás".

Ernando que vem sendo criticado pela torcida e que neste jogo recuperou a posição de titular após a lesão de Klaus, foi um pouco mais duro e adotou um tom semelhante ao que Danilo Fernandes pediu ainda no fim de 2016: "Precisa mais atitude para conseguir as vitórias! Lamentamos esse finalzinho, pois viramos um jogo muito difícil... É um resultado ruim que não queríamos, até pelo modo como estava o jogo".

Antônio Carlos Zago falou do sentimento que presenciou no vestiário ainda em Passo Fundo, segundo o treinador, seria melhor que o Internacional perdesse a partida de maneira "natural" do que perder os três pontos nos acréscimos levando um gol contra, pois abala de maneira muito forte o aspecto psicológico dos jogadores;

"Por tudo aquilo que vem acontecendo na cabeça dos jogadores, preferia ter perdido por 1 a 0 do que ter virado e levado o empate no final. Isso arrebentou com os caras, eles estão arrasados. Mas isso é o ano do Inter. É um ano atípico na história do clube, temos que passar pelas adversidades, e somos nós que vamos trabalhar em busca de um horizonte melhor. Estamos fazendo uma força muito grande, mas os resultados não estão aparecendo. Uma hora eles vão ter de aparecer. A bola que bate na trave vai ter que entrar, a sorte tem que estar do nosso lado".

O treinador colorado tem o desafio de trabalhar de maneira que recupere o elenco vermelho e também com a pressão que ele mesmo está sofrendo, pois ontem mesmo, Roberto Melo alertou que até o momento os resultados estão abaixo do esperado assim como o rendimento da equipe:

"Na Copa do Brasil e na Primeira Liga, estamos tendo resultados, apesar do rendimento não ser o melhor. No Gauchão, não estamos tendo nem rendimento nem resultados... A gente tem de ter convicção até se convencer de que o que está sendo feito não está dando certo. Mas é muito cedo ainda, são apenas 40 dias de trabalho. Temos de dar tempo para que o trabalho do dia a dia surte resultados.''

Pressionado o colorado já entra em campo na quarta-feira quando recebe o Oeste no Estádio Beira Rio, o jogo é valido pela segunda fase da Copa do Brasil, lembrando que ainda nesta fase a classificação é decidida em jogo único.