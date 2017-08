Guto Ferreira comemora liderança e não se preocupa com erros na vitória do Inter: "É normal"

Foto: Divulgação / S. C. Internacional

Após a vitória do Internacional por 3 a 2 sobre o Paysandu, no estádio Beira-Rio, em jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Colorado assumiu a liderança da competição, com dois gols de Leandro Damião, e Klaus, todos com assistências de D’Alessandro. Em jogo com domínio dos mandantes, o técnico Guto Ferreira analisa a partida em entrevista coletiva na sala de conferências do estádio, e admite que a equipe relaxou duas vezes, mas nada que alterasse o resultado final.

“Sabíamos da qualidade da equipe do Marquinhos (técnico do Paysandu). Há jogadores experientes, já trabalhei com alguns. Sabia como eles viriam. Acho que, em grande parte da partida, conseguimos impor nosso ritmo e empurrá-los para o campo de defesa. Criamos muitas situações. Você está sujeito a cometer erros. Tivemos um ou dois. É normal. O mais importante é que não atrapalharam o resultado. Foi uma questão mínima”, enfatizou Guto.



O técnico Colorado também avaliou a boa atuação do atacante Leandro Damião: “Está colhendo o que está plantando desde que chegou. As bolas que ele tocou, hoje entraram. Não mudou nada. O goleiro vinha tirando em cima, e hoje (a bola) entrou. Marcou pressão alta, brigou, sustentou, deu muito acréscimo ao ataque, e estamos muito contentes, porque faz com que comentários sobre ele esfriem e não fique aquela dúvida.”

O triunfo levou o Inter aos 42 pontos e o recoloca na liderança, o que antes, só havia assumido a ponta na primeira rodada. Já o Paysandu continua com seus 27, na 14ª posição. A competição pausa na semana que vem para a disputa da Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com a nova liderança, o comandante ressalta o que a nova posição representa para o clube: “Mais do que nunca, a tendência é, se já existia vontade de derrubar o Inter, agora mais ainda. A responsabilidade é maior para o Inter, menor para os adversários. E com responsabilidade maior o Inter sempre conviveu, nos mais variados campeonatos”, destacou Guto Ferreira.

Na Série B, os gaúchos vão a Caxias do Sul enfrentar o Juventude, no dia 9, às 16h30. Antes, o Internacional joga pelas quartas de final da Primeira Liga, na próxima quarta (30), contra o Atlético Mineiro, no Beira-Rio, às 19h30.