Resultado: Internacional x Ceará na Série B do Brasileiro 2017 (0-1)

Partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, no estádio Beira Rio, Porto Alegre-RS

D'Alessandro troca ofensas e xingamentos com a torcida colorada. Mais um momento tenso no Beira-Rio. Estádio não vivia esse clima desde o primeiro turno da Série B. Colorado tentou bastante no segundo tempo, Guto fez as trocas, Camilo e Nico procuraram o gol, mas o placar foi do Ceará. 1 a 0 no gol marcado pelo Elton em jogada de Lima. Inter lidera com 61 pontos e Ceará alcança o segundo posto na tabela com 58.

50' ACABOU! Vaias e protestos na torcida. 1 a 0 para o Ceará no Beira-Rio.

47' PRA FORAAAA! Nico López agora de forma displiciente pela linha de fundo.

Mais cinco minutos de acréscimos.

No aguardo da informação dos acréscimos.

44' D'Alessandro joga com Nico López e vem bola fechada na direção da defesa firme do goleiro Everson.

43' ÚLTIMA DO CEARÁ: Entra Rafael Carioca no jogo para segurar o resultado. Carvalho saiu.

42' AFAAAAAASTA A ZAGA! Nico López recebeu a bola, não chutou, não cruzou e a zaga tirou de qualquer maneira.

42' Pressão colorada. A bola ronda a área cearense no final.

41' Nico López e Carlos não alcançam cruzamento e a bola tá na linha de fundo. Tiro de meta.

40' Ceará vai tentar o contra-ataque e só o Inter domina a posse no Beira-Rio. É pressão, é insistência.

39' CARTÃO AMARELO! Richardson por falta em Pottker.

37' TROCA NO CEARÁ: Sai o Pedro Ken e entra Valdo. Sai Elton e entra Magno Alves.

35' Daqui a pouco a primeira troca do Ceará.

34' Falta para o Ceará no meio de campo. Nico López cometeu.

33' AFASTA ROMÁRIO, EVITA O GOL! Escanteio que Everson tira de soco, a bomba de fora da área do Inter e o lateral Romário salva sobre a linha! Escanteio de novo.

29' CARTÃO AMARELO! Toque de braço do Uendel. Falta para o Ceará.

27' TROCA NO INTER: Sasha vai sair e Carlos vai entrar.

26' QUASE O EMPATE! Chute de Camilo, Everson dá rebote para área e Pottker escora no chute na rede pelo lado de fora! Que chance!

25' Escanteio cobrado e a zaga rebate. Mas só dá Inter no momento. Ceará sem saída.

23' DEFENDEU EVERSON DE FORMA INCRÍVEL! Inter vai pra cima e o goleiro fez muito reflexo para defender chute de Nico López. Na volta, Uendel tenta e mais uma defesa impressionante do arqueiro que manda para escanteio e pede atendimento.

21' Inter pressiona agora. Edenilson tenta mandar pra área, mas a bola desvia e sai em lateral.

Sai Roberson e Nico López.

Sai Charles e entra Camilo no Inter.

18' Vaias para Danilo Silva após o lance do gol. Jogador sofreu drible de Lima na investida cearense que resultou no 1 a 0 até aqui.

Trocas no Inter: Camilo e Nico López vem aí.

Jogada do Lima e gol marcado pelo Elton. É o oitavo de Elton na Série B. Vice-artilheiro do time na temporada 2017. Atrás do magnífico magnata Magno Alves.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CEARÁ! ABRE O PLACAR O ALVINEGRO! ELTON!

13' Foi o Edenilson que cruzou e a zaga tira pelo Ceará.

12' Richardson coloca para escanteio e D'Alessandro vai na cobrança.

11' OPAAA! Sasha tenta cavar um pênalti, mas apenas o tiro de meta marcado.

10' QUASEEEEEE! Pottker cabeceia, Everson defende espetacular e Charles entrava para marcar, mas mandou para fora! Incrível a oportunidade!

9' Falta de Luiz Otávio sobre Roberson.

8' Rafael Pereira afasta pelo Ceará, mas a bola volta para o Inter, que tenta mais após o susto no primeiro minuto.

6' Cobertura da zaga em jogada colorada. Escanteio para o Inter. Sasha queria uma falta de Ricardinho.

4' Jogo parado. Elton ficou sentindo após dividida com Danilo Silva.

1' PRA FORA! Insiste o Ceará e o cruzamento fechado com Pedro Ken vai direto na linha de fundo.

1' ESPALMA DANILO FERNANDES! Chegada boa do Ceará com Ricardinho que obriga Danilo a defender.

0' COMEÇOU! Segundo tempo tem saída de bola colorada.

Inter com 60% de posse de bola, mas não finalizou na meta. Goleiro Everson só defendeu uma falta que desviou no caminho quando D'Alessandro tentou. O Ceará teve uma investida com Elton, que finalizou próximo ao ângulo. Jogo de pouquíssimas chances. Equipes não demonstraram melhora na partida na etapa inicial. Inter sente ausência de Leandro Damião.

48' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! 0 a 0 no Beira-Rio.

47' Nova falta. Victor Cuesta atropelado na linha lateral. Última bola.

46' CARTÃO AMARELO! Romário recebe por falta cometida.

44' Levantamento colorado direto nas mãos do goleiro Everson. De graça, de graça.

42' CARTÃO AMARELO! Charles recebe pelo carrinho sobre Richardson.

41' EVERTON DEFENDE! Bate-rebate na área em cruzamento de Uendel e o goleiro resolve para segurar a posse.

40' Edenilson chega empurrando e comete a falta sobre Pedro Ken.

37' Romário caído e vai receber atendimento médico. Houve o choque dele com o jogador colorado.

36' SALVA-SE O CEARÁ! D'Ale cobra, tem desvio, a bola pega no peito do goleiro, que faz um movimento de manchete, mas não há rebote na área. Afasta a defesa!

35' FALTAAA! Roberson recebeu a infração do Rafael Pereira. Eram muitos marcadores na jogada. Edenilson e D'Ale na bola.

31' Leandro Carvalho tenta a jogada, adianta demais e sai com bola e tudo. Tiro de meta.

29' Falta sobre o zagueiro colorado Alemão. Cartão amarelo para Lima.

28' Jogo parado para novo atendimento médico. Luiz Otávio chegou na bola, mas Pottker trombou com o zagueiro e se machucou.

25' Victor Cuesta toca a bola com o braço. Falta para o Ceará.

23' PRA FORAAA! Elton domina no peito, resolve arriscar buscando o ângulo e a bola passa perto da meta!

22' Falta cobrada pelo Ceará na segunda trave, Luiz Otávio tentava alcançar, mas a bola vai direto na linha de fundo. Tiro de meta colorado.

20' Pottker caído. Vai receber atendimento médico.

19' Cruzamento de Edenilson, Luiz Otávio rebate e Alemão completa a jogada mandando somente pela linha de fundo. Tiro de meta cearense.

18' Bola para Pottker, mas o goleiro Everson abandona a meta e faz firme defesa.

13' Ceará troca mais passes que o Inter no início de jogo.

11' IMPEDIMENTO! Ataque colorado irregular com Sasha no lançamento do Edenilson.

10' Falta sobre Roberson. Pedro Ken cometeu sua segunda no jogo.

9' IMPEDIMENTO! Lançamento para o Ceará no fundo de campo e o assistente paralisa o jogo.

8' PRA FORAAAAA! Cruzamento de D'Alessandro, desvio da zaga com Luiz Otávio para trás e a bola vai para escanteio.

6' Falta de Sasha sobre o lateral-direito Pio.

5' Cruzamento fechado de Edenilson e houve impedimento na jogada.

4' Nova falta no jogo. Favorece ao Ceará. Instantes iniciais no Beira-Rio.

3' Falta em cima de D'Alessandro. Pedro Ken o derrubou.

0' BOLA ROLANDO! Saída do Ceará!

Chuva em Porto Alegre. Temperatura em 22 graus.

Internacional de tradicional uniforme vermelho, calções e meias brancas. Ceará de alvinegro, nas camisas listradas, calções e meias pretas.

Hino nacional brasileiro executado neste momento.

Entram em campo os times! Inter e Ceará no gramado do Beira-Rio.

Beira-Rio em grande público. Cearenses também estão presentes. Aproveitam a boa campanha do time.

CEARÁ: Everson, Pio, Rafael Pereira, Luiz Otávio, Romário, Pedro Ken, Richardson, Ricardinho, Carvalho, Lima e Elton.

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Charles, Pottker, Edenílson, D'Alessandro e Sasha; Roberson.

Logo mais vamos confirmar a escalação das duas equipes. Internacional e Ceará duelam a partir das 17h30.

Porém, o mais curioso foi o 2 a 1 aplicado pelos cearenses na Copa do Brasil de 2014. Nesta oportunidade, o Ceará se tornou a primeira equipe a vencer o Inter, no novo estádio Beira Rio, reformado para a Copa do Mundo, do mesmo ano.

Apesar de ter vencido no primeiro turno por 2 a 0, no estádio Castelão, (com gols de William Pottker e Nico López) no histórico de confrontos, o Ceará leva a melhor. Ao todo foram 15 jogos. Seis vitórias do Vozão, cinco empates e quatro vitórias Coloradas. Sendo 17 gols marcados pelo alvinegro e 15 pelo time rubro.

O Vozão por sua vez, chega para o duelo a oito rodadas sem perder na competição. A equipe detém 55 pontos e ocupa a quarta (4ª) posição da tabela. Mesmo em caso de derrota, o Ceará não sai do grupo que garante o acesso à primeira divisão.

Porém, outro fator chama atenção para o retorno do Internacional a elite. Em nenhuma edição do Campeonato Brasileiro da Série B na era dos pontos corrido, um time com 64 pontos ficou de fora do G-4. Sendo assim, em caso de vitória na partida deste sábado, às 17:30, o Inter já estaria com um pé na Série A.

Somando 61 pontos na tabela de classificação, o Internacional chega para o confronto faltando apenas alguns detalhes para garantir seu retorno à elite do futebol brasileiro. Caso vença o clube nordestino, o Colorado ficaria matematicamente a três pontos da volta à primeira divisão. Apesar da questão aritmética, nunca um clube com 64 pontos ficou de fora do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com isto, a equipe que deve ir a campo conta com: Everson; Richardson, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário; Leandro Carvalho, Pio, Pedro Ken e Ricardinho; Roberto e Magno Alves.

O volante Raul, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-direito Tiago Cametá, que não foi relacionado para o duelo. Para a vaga no meio campo, o volante Pio deve ser o substituto de Raul. Na lateral, volante de origem, Richardson deve ocupar a vaga de Cametá. Apesar dos indicativos de Pio entrar na lateral, função que já fez em outras oportunidades, o comandante Péricles Chamusca parece parecer Richardson para a função, já que quando foi preciso, o segundo foi bem na posição.

Já o Ceará viajou a Porto Alegre com apenas 19 jogadores do elenco para enfrentar o Colorado. Além dos vermelhos, o Vozão deve ficar mais de uma semana no Rio Grande do Sul, já que encara o Juventude, em Caxias do Sul, na próxima rodada. Para encarar o clube da capital gaúcha, dois desfalques rodeiam os bastidores dos nordestinos.

Sendo assim, a provável escalação do Inter conta com: Danilo Fernandes; Alemão, Danilo Silva, Victor Cuesta e Uendel; Charles, Edenílson, D’Alessandro, William Pottker e Eduardo Sasha; Roberson.

O uruguaio Nico López, que geralmente é a opção do comandante na ausência do centroavante, tem condições de jogo, mas treinou entre os reservas. Outro fator que chamou a atenção foi a presença do lateral Alemão na vaga de Cláudio Winck,ao longo da semana que antecedeu a partida. Winck que não enfrentou o Criciúma por estar suspenso, participou dos últimos trabalhos entre os suplentes. Mesmo com a atuação derradeira de Alemão diante dos Catarinenses, parece ser quem mais agrada ao treinador no momento.

Apesar de alguns desfalques, o Internacional está pré-definido para encarar o alvinegro nordestino. Ficam de fora do duelo Rodrigo Dourado, suspenso, e Leandro Damião, com dores musculares. Nos últimos treinamentos, o técnico Guto Ferreira indicou o time titular com Charles para a vaga de Dourado, e Roberson para a vaga de Damião.