Zagueiro Paulão será reintegrado no Internacional após empréstimo ao Vasco da Gama

Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Após apresentação do elenco para a temporada 2018, na tarde da última terça-feira (2), no estádio Beira Rio, mais um nome deve chegar ao Internacional. Trata-se de um reforço , mas que já é um velho conhecido da torcida Colorada. Depois de passar uma temporada por empréstimo no Vasco da Gama-RJ, o zagueiro Paulão está de volta ao Inter.

O defensor será integrado ao grupo de jogadores que disputarão as competições deste ano. No entanto, o fato de ser reintegrado, não define sua situação no Internacional. Uma vez que o jogador é alvo de criticas duras da torcida, por ter uma parcela negativa na participação da queda do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2016, o zagueiro deve ser envolvido em alguma negociação e sua volta ao Inter pode servir apenas como "vitrine" para que outras equipes vejam o seu futebol. No fim da temporada, era de interesse do Vasco a permanência do defensor. No entanto, atrasos salarias foi o que acabou afastando o jogador do estádio São Januário.

Paulão entrou em campo em 24 partidas pelo Vasco da Gama. Com ele em campo foram 11 vitórias, seis empates e sete derrotas do clube carioca. Paulão marcou apenas um gol, contra o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro de 2017.

No Inter desde 2014, Paulão tem um grande número de jogos com a camisa vermelha. Ao todo são 148 partidas e 10 gols marcados. A última vez que o zagueiro atuou pelo clube foi na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro-RS, em 29 de de Março de 2017, pelo Campeonato Gaúcho. Antes de partir para o clube Cruz-Maltino, Paulão disputou 12 jogos dos 26 até a data de sua transferência.

O técnico do Internacional, Odair Hellman conta hoje com cinco zagueiros no elenco. São eles: Danilo Silva, Ernando, Klaus, Thales e Víctor Cuesta. A chegada de Paulão já irá inflar ainda mais o setor. Mesmo assim, a direção segue atrás de reforços para a função. No momento, quem está mais próximo do clube é Rodrigo Moledo. O defensor de 30 anos tem contrato com o Panathinaikos (GRE) até o fim desta temporada e a partir de junho já pode assinar pré-contrato com outra equipe e sair em dezembro sem custos ao deu novo destino.