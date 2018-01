Internacional enfrenta XV de Jaú para defender 100% de aproveitamento na Copinha

Foto: Divulgação / S. C. Internacional

Nesta quinta feira (11) o Internacional enfrenta o XV de Jaú, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 15h, em Osvaldo Cruz. O colorado que avançou de fase após se classificar em na primeira colocação do grupo 6, com 100% de aproveitamento nos três jogos que disputou. Já o XV de Jaú avançou após ser o segundo colocado do grupo 05, com 55.6% de aproveitamento.

O Galinho tenta fazer história na Copinha. Pela primeira vez o time Jauense passou da primeira fase da competição e está motivado para seguir forte em busca de cada vez mais fazer história. O técnico Marcelo Pinheiro se manifestou sobre este momento que o clube vive na competição. "Acredito que é possível conquistarmos objetivos maiores na competição. Correremos e nos doaremos para trazer mais alegria aos torcedores", disse o técnico do Galinho.

Já o time gaúcho tem tradição na copinha. Campeão em quatro oportunidades, o colorado vem em busca de mais um título na competição. A equipe vem bem motivada também, após uma excelente campanha na primeira fase, que foi fechada com chave de ouro com uma goleada de 6x1 contra o Osvaldo Cruz. O atacante Pedro Lucas analisou o estilo de jogo do time que pode favorecer no restante da competição: "Baseamos nosso jogo na posse da bola, o que nos proporciona muitas chances de gol. Nosso time tem uma chegada no ataque com muitos jogadores o que resulta em um número de gols acentuado por partida", disse o artilheiro do colorado na competição. O vencedor da partida entre Internacional e XV de Jaú vai encarar na Terceira Fase o vencedor da partida entre Atlético-GO e Boa Vista-RJ.