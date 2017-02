Ponte Preta empata com Linense e permanece na vice-liderança no grupo D do Paulista

A Ponte Preta foi até Lins, no interior de São Paulo para enfrentar o Linense no estádio Gilbertão nesta quarta-feira (22) pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O duelo terminou empatado em 2 a 2, deixando o time de Campinas na zona de classificação para a próxima fase do grupo D. Já o Linense permanece em último no grupo B.

O primeiro tempo começou com a Ponte Preta em ritmo alucinante, especialmente com o atacante Willian Pottker, que quase abriu o placar com 20 segundos de bola rolando. Porém, logo depois foi às redes. Aos oito minutos, depois de aproveitar uma cobrança de escanteio. O Linense, ainda tentando se acertar com seu novo treinador, Márcio Fernandes, deu espaços e correu riscos. Mas, aos poucos, os anfitriões se acertaram na partida e o jogo ficou equilibrado, principalmente a partir dos 30 minutos, quando Thiago Humberto empatou o jogo em cobrança de pênalti.

O segundo tempo iniciou e a Ponte fez o segundo gol com quase 10 minutos. Lucca cobrou falta pela esquerda e Yago cabeceou de forma precisa para desempatar o marcador. Após o gol, a Macaca controlou bem a partida, criando vários contra-ataques.

Porém, aos 36 minutos, a bola desvia na mão de Yago dentro da área e o pênalti marcado em favor do Linense. Carleto cobrou e empatou a partida. Aos 47 minutos, o Linense teve outra oportunidade, dessa vez em cobrança de falta de Pio. Aranha fez grande defesa e afastou o perigo.

Com o resultado, a Ponte Preta foi a oito pontos e se consolidou na vice-liderança do Grupo D, cinco pontos atrás do Mirassol e apenas um à frente do Santos. Já o Linense, com quatro pontos, manteve-se na lanterna do Grupo B, apenas um ponto atrás do Red Bull Brasil e Ferroviária, que têm cinco.

Na classificação geral, o Linense está empatado com o Audax, porém, fica atrás no saldo gols e dentro da zona do rebaixamento, junto com o São Bento. Ambas as equipes voltam a campo pela sexta rodadano sábado de Carnaval. O Linense joga às 10h contra o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista; mais tarde, às 19h30, a Ponte Preta recebe o São Bernardo no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.