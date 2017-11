Com dois gols de Danilo Barcelos, Ponte Preta vence Atlético-PR em Campinas

A Ponte Preta derrotou o Atlético–PR por 2 a 1 no Moisés Lucarelli, com dois gols do meia Danilo Barcelos que durante a semana, era dúvida devido a uma gripe. Sidcley diminuiu para o rubro-negro.

E esses 3 pontos serão fundamentais para a briga da Macaca contra o rebaixamento. O time chega a 39 pontos e dependendo dos resultados, pode sair da zona apenas com um empate na próxima rodada.O Furacão, por outro lado, se distancia da zona de classificação para a Libertadores e estaciona na 12ª colocação.

Os campineiros, vão para uma próxima batalha, desta vez contra o Fluminense no Maracanã, segunda (20) ás 17h. Desfalcada do volante Elton, suspenso por cartões amarelos.

Já os paranaenses, recebem o Vasco em confronto direto pela tão sonhada vaga no G-6 na Arena da Baixada, domingo (19) ás 19h. Pavez será desfalque, também por suspensão do terceiro amarelo.

Ponte Preta sai na frente

O Atlético começou bem a partida, talvez pelo desespero da Ponte Preta na luta contra o rebaixamento. Tanto que já aos 5 minutos de jogo, Ribamar cabeceou uma bola no travessão, cruzamento de Pablo pela esquerda.

A Ponte respondeu rápido, também com cruzamento na área, mas Lucca cabeceou mal. Mas o perigo continuou e Pavez derrubou Nino Paraíba próximo á área. Então brilhou a estrela de Danilo Barcelos que bateu a falta por fora da barreira e abriu o placar.

Empolgada, a Macaca chegou ao ataque mais uma vez. Inspirado, Nino Paraíba acerto ótimo cruzamento na área, mas Lucca e Léo Gamalho não alcançaram a bola.

Segundo Tempo movimentado

Assim como no primeiro tempo, o Furacão começou bem, agora, tendo que correr atrás do placar.Em boa triangulação entre Mathues Rosseto, Ederson - que entrou no lugar do Ribamar aos 10 minutos do segundo tempo – Lucho Gonzalez finalizou da entrada da área e bola passou perto do gol de Aranha.

Os Pontepretanos responderam, novamente pela direita, Lucca cruzou na área e Léo Gamalho emendou um voleio, mas pegou mal na bola e mandou por cima do gol.

Os paulistas tomaram conta da partida, Danilo Barcelos recebeu inversão na esquerda e arriscou de fora da área para defesa de Weverton.

Com tanta pressão, Nino Paraíba, outro destaque da partida, cruzou no segundo pau e Danilo Barcelos cabeceou sozinho para o gol, que mesmo com a tentativa de Pavez, a bola foi para o fundo das redes.

Com cruzamento de Douglas Coutinho, Sidcley bateu de primeira da meia lua e diminuiu a contagem. A bola foi quicando ao gol, enganando o goleiro Aranha. Mas não foi suficiente para evitar a derrota do Furacão.