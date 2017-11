Julgamento do STJD sobre casos de Ponte Preta x Vitória acontece na próxima segunda-feira

Google Plus

Foto: PontePress

Apesar de o jogo entre Ponte Preta e Vitória já ter sido considerado como finalizado, ainda há situações em aberto a serem decididas no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Três contextos serão julgados na próxima segunda-feira (4), em sessão marcada para as 13h30.

Um dos casos é o placar do jogo entre Ponte e Vitória, visto que Ronaldo Piacente, presidente do STJD, permitiu a manutenção do resultado de 3 a 2 para os visitantes até o julgamento. Assim, há a possibilidade que o marcador seja alterado para 3 a 0 a favor dos baianos, o que interfere diretamente na briga contra o rebaixamento.

Outra ação é contra o zagueiro Rodrigo, que foi flagrado dando duas "dedadas" no adversário Santiago Tréllez. O atleta pontepretano foi enquadrado no artigo 258 do CBJD, podendo sofrer um gancho de um a seis jogos. Ele já foi liberado dos treinos da equipe de Campinas e deve ter contrato rescindido.

O último caso é sobre uma possível perda de mando da Macaca, que teve o Estádio Moisés Lucarelli interditado após a invasão de torcedores no último fim de semana. O time foi enquadrado nos artigos 211 e 213 e pode perder até 30 jogos em sua casa.

Independente dos resultados dos julgamentos, a Ponte Preta já está rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Vitória, por sua vez, ocupa a 15ª colocação, com 43 pontos conquistados - apenas um acima da zona da degola.

