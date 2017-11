Lucas Lima avisa ao Santos que irá defender o Palmeiras em 2018

Google Plus

Lucas Lima se reuniu na manhã desta quarta-feira (30) com o presidente Modesto Roma Júnior, do Alvinegro, o jogador informou que aceitará a proposta do Palmeiras e que se apresentará ao rival em janeiro, assim que seu contrato com o Peixe se encerrar.

O encontro que aconteceu na Vila Belmiro, faz parte das formalidades definidas pelo Palmeiras e pelos responsáveis pela carreira de Lucas Lima para evitar problemas com o Santos. Antes de entregar uma proposta ao jogador, na última segunda-feira (27), o presidente do Verdão pediu autorização a Modesto para iniciar as negociações

O contrato de Lucas Lima com o Santos encerra no próximo dia 31 de dezembro. Desde julho, o atleta já poderia assinar um pré contrato com outro clube.

Sem responder à oferta de renovação entregue pelo Peixe, Lucas Lima foi afastado do elenco há uma semana. O Alvinegro não informou se o atleta continuará treinando após confirmar que acertará com o rival. Após reunião desta quarta, o meia deve assinar uma carta de intenções com o novo clube.