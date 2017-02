Eutrópio minimiza provocações pré-clássico: “Não podemos tratar essa partida da mesma forma”

Foto: Rodrigo Baltar / Santa Cruz

Santa Cruz enfrenta o Sport pelo Campeonato Pernambucano nesse sábado (18), e a semana pré-clássico ganhou um ânimo a mais após os jogadores dos times terem trocado farpas nas entrevistas coletivas.

Por sua vez, o técnico Tricolor, Vinícius Eutrópio mostrou estar tranquilo com relação as provocações e revelou não ter observado nada. “Não acompanhei, também não toquei no assunto com eles. Estamos focados no nosso trabalho. Não estamos em situação de ficar olhando para o outro lado, temos que olhar para a gente. E o nosso maior desafio é melhorarmos individualmente e coletivamente. ”

A equipe teve a semana livre de jogos para treinar para o clássico e o técnico expôs os pontos positivos desses treinamentos. “Aproveitamos o tempo para recuperarmos os jogadores da maratona inicial. Dividimos o tempo entre descanso e treinamento para melhorar todos os pontos negativos. Trabalhamos a parte defensiva, ressaltamos as movimentações ofensivas, testamos jogadores em caso de substituições e fortalecemos o trabalho interno, a unidade do grupo, por meio de dinâmicas."

Quando questionado sobre o que espera do Sport para a partida, o técnico disse que aguarda um jogo dificílimo mas tem certeza que o Santa Cruz pode superá-lo. “A gente trabalha em cima dos adversários, mas do modo que gostamos de jogar. Temos um modelo de jogo e não mudamos nossas características, só um detalhe, acompanhamento ou um setor. O time do Sport tem bons jogadores com um padrão definido, mas nosso time é de guerreiros, vem superando os obstáculos. Tenho certeza que nosso grupo vai mostrar o poder de superação mesmo mantendo respeito ao adversário. ”

O Santa Cruz já jogou dois clássicos na temporada, e o Sport vai para o primeiro. Perguntado sobre vantagem do time Tricolor, Vinicius ressaltou que não há. “O Sport é acostumado com clássico, com série A e está com um elenco de qualidade, com jogadores experientes. Minha equipe já quebrou as expectativas, então podem encarar o jogo com mais tranquilidade. ”

“Não pode se tratar um jogo com essa rivalidade da mesma forma que tratamos os outros. A semana é diferente, os treinos e a preparação. Tem os mesmo três pontos que qualquer outro jogo, mas a vitória tem um gosto muito saboroso e a derrota é muito amarga. ” Finalizou o técnico.