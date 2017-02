Com arbitragem polêmica, Santa Cruz e Sport empatam no Pernambucano

Santa Cruz e Sport se enfrentaram pela primeira vez em 2017 neste sábado (18), pela quarta rodada do Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano, no Arruda. A partida terminou empatada em 1 a 0 com gol de Diego Souza para o Leão e Hallef Pitbull para o Tricolor do Arruda.

Com o resultado, os corais continuam na 3ª posição e somam seis pontos, enquanto os leoninos se mantém na liderança, vendo o Salgueiro ameaçar, pois enfrenta o Central nesse domingo (19), às 20h, no Cornélio de Barros.

Os times voltam a campo por competições distintas. Tricolores vão enfrentar o Salgueiro, ainda sem data definida, pelo Estadual, enquanto os rubro-negros duelam com o Sete de Setembro-MS na próxima quarta-feira (22), às 21h45, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Sport joga melhor e sai de campo com vantagem

Como esperado, a partida já começou com os ânimos alterados. Menos de um minuto de jogo, Leandro Pereira chutou Jaime, uma confusão se formou em campo e o atacante do Sport foi punido com cartão amarelo. Muito nervosismo e pouca ofensividade marcou a etapa, as equipes tentaram buscar alternativas para tentar passar pelo setor defensivo do adversário, mas sem sucesso.

Aos oito minutos, o jogo foi paralisado por causa de um copo tirado em direção a Rogério, pela torcida tricolor. Na jogada seguinte, o Santa Cruz rodou a bola na tentativa de criar jogadas, Thomás recebeu cartão amarelo após derrubar Everton Felipe. A primeira substituição precisou ser feita, Elicarlos caiu em campo sentindo dores no posterior da coxa e Wellington Cezár entrou em seu lugar.

Jogo reiniciado e Everton Felipe recebe a bola de Leandro Pereira, tentou cruzar e errou a finalização. Hallef Pitbull, atacante do Santa Cruz se revoltou com a marcação do árbitro e levou cartão amarelo. Na sequência, Pitbull foi lançado em profundidade e tentou driblar Magrão, mas a arbitragem marcou impedimento em lance duvidoso.

Mais um princípio de confusão, Mansur faz boa jogada pelo fundo e ganha escanteio, Vítor reclama e a partida esquenta. Sport ganha escanteio, Everton Felipe vai para a cobrança e torcida tricolor novamente atira objetos em campo.

Aos 32 minutos, Santa Cruz tenta sair para o ataque com qualidade, mas não mostra eficácia na ligação saindo da defesa. André Luís cai na pequena área, arbitragem manda seguir e na sequência, atacante é punido por falta em Rogério. Aos 40 minutos, Ronaldo conduz a bola pelo meio de campo e serve Diego Souza, que gira para a esquerda e bate firme no ângulo, abrindo o placar para o time da Ilha e comemorou imitando o Leão. Jogadores saem de campo revoltados e partem para cima da arbitragem após um primeiro recheado de marcações de lances duvidosos.

Autor do gol, Diego Souza valoriza a chance aproveitada: "A marcação é forte e eu apareço quando tenho de aparecer. Sou um jogador de uma jogada só, aí a bola chegou para mim e fiz o gol"

Santa Cruz pressiona e empata partida

Dois minutos de jogo e três expulsões. Os técnicos Daniel Paulista e Vinicius Eutrópio foram expulsos por reclamação. A partida reiniciou e o André Luís jogou na área do Sport, juiz marcou simulação e puniu com cartão amarelo. Jogador saiu de campo mancando e precisou ser carregado.

Leão tentou se aproveitar da superioridade numérica e no placar, Diego Souza enfiou uma boa bola para Leandro Pereira. Atacante dominou, mas acaba desarmado dentro da área. No lance, Rogério puxou a camisa do adversário e foi punido com cartão amarelo.

Aos 13 minutos, Vitor fez boa jogada e cruzou na pequena área. Thomás cruzou e Halef Pitbull desviou para fazer o gol de empate Tricolor. O Sport tirou Leandro Pereira e colocou André, na tentativa de buscar o segundo gol da equipe. Mas quem cresceu em campo foi a equipe tricolor. Vitor faz um bom lance em cima de Mansur e tenta cruzar, a zaga afasta. Goleiro Júlio César do Santa Cruz é punido por reclamação

Série de substituições nas equipes. Pelo Sport, saiu Ronaldo para a entrada de Rodrigo e Everton Felipe para a entrada de Lenis. Pelo Santa Cruz, saiu Thomás para a entrada de Thiago Primão.

Partida ficou um pouco mais equilibrada após as substituições. Times procuraram valorizar a posse de bola para passar pelo bloqueio e, com isso, ficam sem alternativas para atacar. Firme no setor defensivo, o Santa segurou os ímpetos ofensivos do Sport, que foi atrás da vitória a todo custo. Aos 27 minutos, Halef Pitbull caiu em campo por cansaço, deixou o campo e William Barbio entrou em seu lugar.

Na reta final da partida, as equipes buscaram alternativas para pressionar em busca do segundo gol e se acuaram no campo de defesa, sem criatividade para criar situações de perigo.