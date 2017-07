Regularizado, Derley pode fazer estreia pelo Santa Cruz diante do Oeste

Google Plus

Foto: assessoria Santa Cruz

O volante Wanderley de Jesus Sousa, o Derley, foi apresentado oficialmente pelo Santa Cruz na tarde dessa terça-feira (27). Derley retornou ao Arruda há quase duas semanas, mas só hoje foi apresentado para a imprensa, tendo concebido a única entrevista coletiva do tricolor nessa terça. Após uma temporada no Dibba Al-Fujairah, dos Emirados Árabes, volante retorna ao clube Coral, onde esteve no segundo semestre da temporada 2016 e participou da famigerada campanha que culminou no rebaixamento tricolor.

Aos 30 anos, Derley falou sobre a expectativa de conquistar o acesso com o Santa Cruz: “Jogando 5 ou 90 minutos, vim aqui para contribuir com o time e quero entrar em campo rapidamente. Quero ajudar meus companheiros a conquistar as vitórias, a conquistar o acesso. Conheço muito bem o caminho, já consegui duas vezes”, disse o volante.

Ao ser perguntado sobre a aceitação da torcida tricolor sobre seu retorno, respondeu: "Fico muito agradecido com a recepção da torcida. Só passei 6 meses e fiquei muito feliz com todo o carinho que recebi. Sem dúvidas, tudo isso só me dá estímulo para entrar em campo e defender esta camisa tão importante. Quero dar alegrias a essa torcida", afirmou.

Regularizado

Pouco depois da coletiva em que foi apresentado, o nome de Derley foi publicado no BID (Boletim Informartivo Diário) da CBF, o deixando apto para estrear já na partida do próximo sábado (1); contra o Oeste. Para isso depende apenas do treinador Adriano Teixeira optar por utilizá-lo ou não.

O Santa Cruz vai até a Arena Barueri, em São Paulo, onde enfrenta a equipe do Oeste, sábado as 16h30. Partida é válida pela 11ª Rodada da Série B 2017, que será aberta hoje com dois jogos.