Com vitória na estreia, Givanildo Oliveira aprova atuação do Santa Cruz

Givanildo elogiou o equilíbrio de sua equipe na partida diante do Brasil de Pelotas (Foto: Divulgação / Santa Cruz Futebol Clube)

A sétima passagem de Givanildo Oliveira no Santa Cruz, sendo a sexta como treinador, começou da melhor maneira possível. Jogando na Arena de Pernambuco, o Tricolor do Arruda venceu, sem dificuldades, o Brasil de pelotas, nesta sexta-feira (7) em partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Derley, João Paulo e Ricardo Bueno.



Na entrevista coletiva concedida após o jogo, o comandante Coral demonstrou ter ficado bastante satisfeito com o desempenho de sua equipe. Giva fez questão de ressaltar o equilíbrio do time como o principal fator que levou o time pernambucano a conquistar os três pontos.



''Nós tivemos um volume de jogo bom começo ao fim, isso me deixa muito satisfeito. Às vezes, se tem um bom volume no primeiro tempo e não tem no segundo, ou inverte. Nós, treinadores, sempre buscamos esse equilíbrio e jogamos do começo até o fim com mais posse de bola e procurando o gol. Mesmo depois do 3 a 0, procuramos o quarto gol. Foi uma vitória muito boa pelo começo do trabalho' e pela necessidade na tabela', comentou Givanildo.



Tendo tempo para apenas um treinamento coletivo desde sua chegada, o técnico Tricolor disse que a estratégia foi mais baseada na conversa. Uma das poucas alterações feitas por ele no treino da última quarta-feira (5), a inversão dos pontas foi novamente realizada durante a partida quando se percebeu dificuldade para penetrar na defesa adversária.



''Tivemos um coletivo e nesse coletivo teve uma hora que inverteu. Pelo André Luís ser canhoto, tem muitos times atuando assim. Ele até merecia o gol pela maneira como arrumou e chutou a bola. O Augusto não estava conseguindo tomar vantagem do lateral esquerdo e por isso eu inverti.'', explicou.



O próximo desafio do Santa acontecerá na próxima terça-feira (11), diante da vice-lanterna Luverdense, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, às 21h30. A depender de outros resultados, uma nova vitória pode recolocar os pernambucanos no G4 da competição.