Léo Lima fala pela primeira vez depois da perda da esposa

Após de juntar novamente ao grupo desde o dia 10 deste mês, Léo Lima concedeu entrevista pela primeira vez(Foto: Divulgação / Santa Cruz)

Após perder sua esposa Nathália no início do mês, em decorrência de um câncer no estômago, o experiente meio-campista Léo Lima concedeu entrevista pela primeira vez. O atleta fez questão de se demonstrar focado em ajudar o Santa Cruz a se reerguer na Série B, muito embora ainda sofra com a perda familiar.

''Foi uma perda muito grande. Quando viajei antes do jogo contra o Paysandu, me ligaram e rapidamente cheguei no Rio, já peguei minha esposa morta em casa. Mas não adianta ficar em casa remoendo, a vida tem que seguir. Infelizmente perdi ela, mas tenho dois filhos para criar e um caráter grande, não ia deixar meus companheiros nessa situação. Isso que mais me motivou, sair do problema e vir pra cá. Ontem foi uma noite horrível para mim, bateu a saudade e sei que vai continuar. Agora o que importa é tirar o Santa Cruz dessa situação.

O meia também comentou sobre a má fase vivida pela equipe coral na Série B do Campeonato Brasileiro. Demonstrando apoio ao comandante Givanildo Oliveira, o jogador atribuiu a todos do clube a culpa pelo momento do Tricolor do Arruda.

''A situação é delicada, mas ninguém pensa em cair. A gente se diverte ali dentro, mas todos sofrem com isso. Vamos tentar nos recuperar agora em casa, contra o CRB e tentar encaixar uma sequência de vitórias. Todo mundo está errando, não tem como achar um ponto. O treinador está fazendo o trabalho certo, tem dado os treinamentos, a gente é quem entra em campo. Se não está dando certo, a culpa é de todos'', comentou.

Para a sequência da competição, o Santa Cruz ganhou o reforço do zagueiro Alison, anunciado nesta segunda-feira (21), e possivelmente anunciará a contratação do lateral direito Walber. O atleta, que tem passagem pelo Náutico e trabalhou com Givanildo Oliveira em 2015, treinou com todo o elenco nesta terça-feira (22), mas ainda não foi confirmado oficialmente pelo clube.