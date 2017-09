Em situação delicada, atletas corais evitam fazer cálculos contra rebaixamento

(Foto: Divulgação / Santa Cruz Futebol Clube)

Não é novidade que a situação do Santa Cruz na Série B do Campeonato Brasileiro é muito delicada. Vindo de seis derrotas seguidas e já tendo trocado o comando técnico duas vezes dentro da competição, o Tricolor do Arruda soma apenas 23 pontos, metade da pontuação estipulada para garantir a permanência.

Porém, para os atletas corais, fazer cálculos para conseguir escapar da queda não é o mais importante no momento. Adotando um discurso de pensar jogo a jogo, o volante Derley afirmou que mesmo estando ciente da situação, o foco do time deve ser sempre o próximo adversário.

''Eu acho que não só eu, mas como todo jogador tem que estar ciente da nossa situação na tabela. Não dá para fazer contas, temos que vencer primeiro. Não podemos pensar em ganhar do ABC, ganhar do Goiás, sem vencer a primeira. Todo jogador tem noção disso e do quanto que precisamos para escapar, mas primeiro temos que pensar em vencer. Pensar jogo a jogo, ponto a ponto'', comentou.

O atacante André Luís mantém a linha de pensamento do companheiro de equipe. O atleta mencionou também o cuidado com os ''erros bobos'' que o Tricolor vem cometendo nas últimas partidas e que tem custado o resultado, causando a sequência de sete jogos sem vencer e seis derrotas consecutivas.

''O foco é agir como homem e encarar isso de cabeça erguida. Nós colocamos o clube nessa situação e nós que temos que tirar. Temos consciência e estamos juntos para fazer isso. A gente vem pensando em agir jogo a jogo e encarar como se fosse uma final. Tem que ter máxima atenção, não cometer erro besta, bobeira como temos sofrido nos últimos jogos''.

Para reverter o momento adverso, a próxima chance do Santa Cruz será já no próximo sábado (09), diante do ABC. O confronto acontece na Arenas das Dunas e está marcado para às 19:00. O oponente dos pernambucanos ocupa a lanterna da segundona, com apenas 16 pontos e vem de quatro derrotas seguidas.